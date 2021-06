Deux ambulanciers reconnus coupables en lien avec la mort du bon Samaritain du Hamilton

Steven Snively, 55 ans, et Christopher Marchant, 32 ans, avaient été appelés à intervenir la nuit du 2 décembre 2017 dans le secteur des rues Sanford et Main, à Hamilton, où Yosif Al-Hasnawi avait été blessé d'une balle à l'abdomen.

Le tribunal a appris que les ambulanciers pensaient que l’homme de 19 ans avait été abattu avec un fusil à plomb. Ils avaient tort. Al-Hasnawi a été abattu avec une arme de poing de calibre 22 – la balle lui a percé une artère et une veine.

Dire qu'il s'agit d'une affaire tragique serait un euphémisme , a déclaré le juge Harrison Arrel, en rendant sa décision mardi.

23 minutes avant d’aller à l’hôpital

Le jeune homme assistait à une cérémonie religieuse dans une mosquée cette soirée-là. Il était sorti le temps d'une pause et avait vu deux jeunes harceler un homme âgé et vulnérable. Il s'était interposé et une conversation tendue s'en était suivie. Quand les deux jeunes avaient pris la fuite, Yosif Al-Hasnawi les avait poursuivis.

Dale King, qui avait alors tiré sur le bon Samaritain, a récemment été acquitté d'une accusation de meurtre non prémédité. Un jury a estimé qu'il avait agi pour se défendre. Cette décision a été portée en appel.

La victime, Yosif Al-Hasnawi Photo : Photo offerte par le centre islamique Al-Mostafa

Le jeune homme a été blessé à 20 h 55 et déclaré mort à l'hôpital environ une heure plus tard. Il a fallu 23 minutes aux ambulanciers pour quitter les lieux cette nuit-là et transporter la victime à l’Hôpital Saint-Joseph de Hamilton, a appris le tribunal.

Les procureurs de la Couronne soutenaient que les ambulanciers avaient ignoré les exigences de leur formation et s'étaient écartés des normes provinciales. Dans leurs plaidoiries, ils ont qualifié les soins médicaux fournis par le duo de grossièrement négligents .

Des erreurs non criminelles, selon la défense

Les avocats de la défense ont déclaré, pour leur part, que des préjugés inconscients cette nuit-là ont amené les ambulanciers à commettre des erreurs en soignant la victime.

Mais ils ont insisté : cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient criminellement responsables.

Dans leur témoignage en cour, les deux accusés ont déclaré qu'ils pensaient que Yosif Al-Hasnawi était en état de crise psychiatrique.

Des policiers, des pompiers, des répartiteurs d’urgence, des experts médicaux, ainsi que des passants et de membres de la famille de la victime ont également témoigné dans ce procès sans jury.

La sentence de Steven Snively et Christopher Marchant sera prononcée les 25 et 26 octobre prochains.

Avec les informations de CBC