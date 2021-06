L’Outaouais passera en zone jaune lundi prochain

La situation continue de s’améliorer. Aujourd’hui, nous avons 150 nouveaux cas seulement et la vaccination va très bien. [...] Je pense qu’on peut être fiers. [...] Puisque la situation va bien, on continue notre plan de déconfinement , a expliqué le premier ministre François Legault, en conférence de presse, mardi, annonçant donc le passage de tout le Québec en zone jaune ou vert dès lundi prochain, même si la région Chaudière-Appalaches continue de susciter une certaine inquiétude.

Pour l'Outaouais, il s'agira donc d'un passage en zone jaune, considéré comme le palier préalerte dans le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle de la province. Cela signifie que de nouvelles activités seront permises.

Il sera ainsi possible de tenir des rassemblements intérieurs pour les occupants de deux résidences privées. Les mariages et les funérailles passeront d’une limite de 25 à 50 personnes.

Les activités sportives extérieures avec contacts seront également permises.

Les bars, les brasseries, les tavernes et les casinos pourront de nouveau fonctionner avec une limite de 50 % de leur capacité et les résidents de deux adresses différentes pourront s’asseoir à la même table, à l’intérieur et à l’extérieur. Danse et chant n’y seront toutefois pas autorisés. Et l’alcool ne pourra être vendu au-delà de 23 h. La fermeture de ces établissements est fixée à minuit.

Par courriel, le Casino du Lac-Leamy indique toutefois que, pour sa part, aucune décision n'a encore été prise quant à une date précise de réouverture.

Nous devrions en faire l’annonce incessamment, soyez assurés que nous vous informerons , écrit toutefois l'établissement.

Déjà des assouplissements vendredi

À noter que plusieurs restrictions seront levées avant même le passage en zone jaune pour la région.

Ainsi, à compter du 11 juin, les terrasses de bars vont rouvrir, accueillant un maximum de deux adultes par table si leur adresse est différente. Et du côté des sports et loisirs, les activités extérieures supervisées seront permises, avec un maximum de 25 personnes, sans contact en zone rouge et orange, et avec contact en zone jaune.

Ce mardi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte 17 nouveaux cas dans la région et aucun nouveau décès.

Le premier ministre a également profité de sa conférence de presse pour annoncer que les bals de fin d’année seront autorisés à compter du 8 juillet, en plein air, avec un maximum de 250 personnes.