Marie-Pierre Arthur, Olivier Langevin et François Lafontaine lancent une 1re chanson

Un nouveau supergroupe québécois vient de naître. Marie-Pierre Arthur, Olivier Langevin, du groupe Galaxie, et François Lafontaine (Karkwa, Galaxie) ont dévoilé mardi Tout recommence. Cette chanson à la mélodie accrocheuse met en valeur la voix des trois artistes dans de riches harmonies qui ne feraient pas honte aux Beach Boys.

Les membres du trio se connaissent depuis longtemps et ont déjà collaboré ensemble sur de nombreux projets. François Lafontaine, claviériste et cofondateur de Karkwa, est également le conjoint de Marie-Pierre Arthur. Il a contribué au deuxième album de la chanteuse, Aux alentours, avec Olivier Langevin, guitariste et chanteur de Galaxie, dont François Lafontaine fait également partie.

En ce moment, faire un truc collectif, ça fait plus de bien que jamais. Olivier, ben c'est un frère. On a vraiment travaillé comme un band, tout le monde a sa partie de création... C'était tellement plein d'amour. Ce dont on a tellement besoin de ce temps-là , affirme Marie-Pierre Arthur dans un communiqué.

L’idée de Tout recommence est d’abord partie d’une musique qui dormait sur l’ordinateur de François Lafontaine, et qui plaisait à Marie-Pierre ainsi qu’à Olivier.

Y’avait cette musique qui traînait depuis un moment. Je savais que Marie et Olivier l’aimaient. Et nous avons décidé de former un band pour l’instant d’une chanson. Juste pour voir... , explique François Lafontaine.

Après l’ajout des paroles, écrites par Marie-Pierre et Olivier mais chantées par les trois artistes, il ne manquait plus qu’un batteur. Les trois amis sont allés chercher Robbie Kuster, qui a notamment joué pour Patrick Watson, Yannick Rieu ainsi que pour le groupe Large Ensemble, et le tour était joué.