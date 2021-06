COVID-19 : éclosion du variant Delta à l'Hôpital Foothills de Calgary

Au 7 juin 2021, AHS avait identifié 16 cas du variant B.1.617.2 (Delta) chez des patients dans deux unités du centre médical Foothills , a confirmé mardi une porte-​parole de Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ), Kerry Williamson.

Les unités touchées sont celles de la médecine générale et de la réadaptation neurologique.

Une équipe multidisciplinaire, composée de spécialistes de la prévention et du contrôle des infections, d'un médecin-hygiéniste et d'experts en santé et sécurité, travaille avec les unités touchées pour identifier la source de l'infection et empêcher une transmission ultérieure , indique-t-elle.

L’hôpital reste ouvert aux admissions et a les moyens de prendre en charge tous les patients. Une citation de :Kerry Williamson, porte-​parole de Services de santé Alberta

Les admissions dans les deux unités sont actuellement suspendues, tout comme les transferts de patients vers des centres de soins de longue durée ou d'autres hébergements communautaires.

Les patients renvoyés chez eux recevront des conseils sur l'isolement et seront suivis par la santé publique. [Ceux] qui n'ont pas d'endroit où s'isoler seront hébergés dans un hôtel d'isolement désigné , selon AHSServices de santé Alberta .

Des tests de dépistage de la COVID-19 de tous les patients et membres du personnel potentiellement touchés sont en cours.