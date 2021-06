Attaque de London : Labeaume veut un débat pour en finir avec l'intolérance

Vous savez, il n'y a pas de remède magique pour l’intolérance. Moi, je pense encore qu'il faut ouvrir un débat totalement, parce que de ne pas ouvrir un débat totalement sur l'intolérance, c'est un peu aussi être hypocrite. C'est-à-dire ne pas oser le faire pour des raisons souvent très politiques là, soyons honnêtes , a déclaré M. Labeaume, mardi, lors d’un point de presse.

L'attaque de London, qui survient près de quatre ans et demi après l'attentat de Québec, a rappelé de douloureux souvenirs au maire. Il a rappelé qu’à la suite des événements du 29 janvier 2017, la Municipalité avait ouvert le dialogue pour favoriser le vivre-ensemble.

À date, je trouve qu’il y a une belle acceptation de ce qu'on est en train de faire avec les communautés culturelles, mais il faut en parler, il faut absolument en parler. C'est la seule façon de s'en sortir. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Quatre membres d'une même famille sont morts après avoir été fauchés par un véhicule dimanche soir à London. Ils auraient été pris pour cibles en raison de leur appartenance religieuse (archives). Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Un catharsis

Le maire a d’ailleurs fait un lien entre le sort réservé aux Canadiens de confession musulmane et le traitement subi par les populations autochtones.

Il a souligné que l'attaque de London survenait quelques jours après la découverte des corps de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Régis Labeaume a dit être totalement d’accord avec les mots génocide culturel utilisés pour décrire les souffrances infligées aux Premières Nations.

Il va falloir qu'on procède à un catharsis, entre autres pour les Autochtones [...] Il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin qu'être gênés puis qu'être horrifiés par les événements comme [dimanche] soir [à London]. Il va falloir qu'on ouvre un débat très large et à Québec, nous autres, on est en train de le faire, mais il va falloir aller plus loin , a insisté le maire.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et Kassandra Nadeau-Lamarche