L'ARTM se met à l'étude de la ligne rose

Les arrondissements de Lachine et LaSalle sont mal desservis par le transport collectif , a déclaré la ministre déléguée aux Transports et responsable de la métropole, Chantal Rouleau, au cours d’une conférence de presse à Montréal. Elle a précisé que les études de la CDPQCaisse de dépôt et placement du Québec infra, qui gère la construction du REMRéseau express métropolitain , démontrent le besoin de mieux desservir cette partie de Montréal.

Faute de pouvoir compter sur un réseau de transport collectif structurant, les citoyens de Lachine et LaSalle se rabattent sur leur véhicule personnel.

Le président de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Daniel Bergeron, a souligné que ce sont 350 000 citoyens qui utilisent l’auto solo pour leurs déplacements quotidiens. Il souhaite en convertir 35 % au réseau de transport collectif qui sera choisi.

Sans vouloir le nommer, les élus semblent pencher pour le tramway pour ce projet, puisque M. Bergeron a révélé que le mode de transport sera électrique et la mairesse Plante a précisé qu’il circulera en surface.

Ça fait longtemps que les résidents du Sud-Ouest attendent leur réseau de transport collectif. Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les études devront également prévoir l’arrimage du futur réseau de transport au métro, au REM, au train de banlieue et au réseau d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM). Le transport collectif est un vecteur de développement économique, ajoute M. Bergeron. C’est un mode de vie que nous proposons à toute la population.

La mairesse Plante souligne que les investissements dans les projets de transport collectif atteindront les 15 milliards de dollars au cours des prochaines années avec le développement de la partie ouest de la ligne rose, la construction du REM, le prolongement de la ligne bleue et l’aboutissement du SRB sur le boulevard Pie IX.

Ce sont des projets qui profiteront à toute la région métropolitaine. Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les projets de transport collectif permettront de relier des quartiers au reste de la ville et d’en désenclaver d’autres , poursuit la mairesse Plante. En plus de desservir les populations de Lachine, LaSalle et Notre-Dame-de-Grâce, le projet permettra de développer des quartiers plus verts, selon Mme Plante.