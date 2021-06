Travaux d’asphaltage à Shawinigan : votre secteur est-il concerné?

La Ville de Shawinigan a dévoilé les tronçons de ses infrastructures routières qui seront remis à neuf cette année. Un peu plus de 17 km de route seront réasphaltés pour un total de 10 millions de dollars.

Depuis trois ans, à la demande de résidents, la Ville investit 2 millions de dollars annuellement pour refaire l’asphaltage des rues.

Les citoyens nous ont clairement exprimé ce besoin et […] nous mettons les efforts nécessaires pour réaliser cette mise à niveau importante. Une citation de :Michel Angers, maire de Shawinigan

C’est l’entreprise Construction et Pavage Boisvert inc. qui réalisera les travaux sur les portions des rues suivantes au cours des prochaines semaines.

Programme d’asphaltage de Shawinigan (2021) 10e avenue, entre les 13e et 16e rues

Chemins Riverside, River-Road et de la Glacière

206e avenue, entre l’avenue de Saint-Georges et la 207e rue

206e rue, entre la 202e avenue et la 204e avenue

boulevard des Hêtres, entre la rue Bellevue et le boulevard Hubert-Biermans

boulevard Saint-Sacrement, entre la rue Bellevue et le boulevard Royal

117e rue, entre la 106e avenue et la 114e avenue

rue Hogue, entre l’avenue d’Almaville et la rue Boisclair

125e rue, entre la rue Phil-Girard et le numéro 1800

8 millions de dollars de Québec pour deux autres tronçons

Shawinigan bénéficiera également du Programme d’aide à la voirie locale du gouvernement provincial pour effectuer des travaux de réfection sur les chemins des Pommiers et de Sainte-Flore. La structure de la chaussée, le pavage et les fossés seront remis à neuf sur deux tronçons d’un peu plus de 3 km chacun.

Sur le chemin des Pommiers, les travaux seront effectués entre les chemins Principal et de la Vallée-du-Parc. En ce qui concerne le chemin de Sainte-Flore, la réfection touchera la partie située entre la rivière Shawinigan et l’Auberge le Florès. Les automobilistes seront appelés à emprunter un chemin de détour à certains endroits.

D’ailleurs, la Ville invite la population à prévoir plus de temps pour ses déplacements et à redoubler de prudence en roulant près des chantiers.