Le vélo croît en popularité au Québec, surtout chez les 65 ans et plus

Vélo Québec rapporte que 4,5 millions de Québécois font du vélo, soit 250 000 personnes de plus qu'en 2015. Sexagénaires et septuagénaires sont parmi les adeptes : en 2020, 34 % des cyclistes étaient dans ce groupe d'âge, contre 12 % en 1995, selon l'enquête faite sur l'usage du vélo dans la province.

Cette enquête effectuée tous les cinq ans, et dont Vélo Québec a dévoilé les grandes lignes mardi, en est à sa sixième publication.

Elle révèle que la popularité du vélo ne cesse de croître au Québec. Et même si la pandémie de coronavirus a confiné une bonne partie de la population à la maison, un nombre appréciable de personnes a découvert ce mode de transport et de loisir.

Un peu plus de la moitié (56 %) des cyclistes québécois sont des hommes et 44 % sont des femmes. Des 4,5 millions de personnes qui enfourchent un vélo, on compte 1,1 million d'enfants.

Marc Jolicoeur, directeur de la recherche à Vélo Québec, cite une donnée vraiment très importante qui émane de l'enquête intitulée L’état du vélo au Québec en 2020 : il y a 2,7 millions de personnes qui font du vélo toutes les semaines au Québec durant la saison, de mai à septembre inclusivement .

De tous les groupes d'âge, c'est celui des 65 à 74 ans qui compte le plus de nouveaux adeptes du vélo; en proportion, ils sont pratiquement trois fois plus nombreux qu'il y a 25 ans.

Entre 1995 et 2020, chez les 55 ans et plus, le pourcentage de cyclistes a presque doublé, passant de 23 % à 42 %.

Les cyclistes québécois font en moyenne 3,3 heures de vélo par semaine, c'est-à-dire qu'ils parcourent une distance d'environ 44 km.

Près des deux tiers des trajets des cyclistes sont effectués sur des voies cyclables, selon le rapport.

Depuis 1995, le réseau cyclable de la province a été multiplié par cinq et atteint désormais 10 600 km de voies expressément aménagées pour la bicyclette.