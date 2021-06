Où en est Ottawa dans la lutte contre l’islamophobie et les attaques contre les musulmans

L'identification de l'islamophobie comme facteur de motivation dans la mort dimanche de quatre membres d’une même famille à London , en Ontario, survient un peu plus de quatre ans après que la Chambre des communes eut adopté une loi controversée qui condamne la haine contre les musulmans. Cependant, les mesures pour la combattre prennent du temps à être mises en place.

La motion d'initiative parlementaire, présentée en 2017 par la députée libérale de Mississauga-Erin Mills, Iqra Khalid, demandait au gouvernement fédéral de faire trois choses :

Condamner l'islamophobie et toutes les formes de racisme systémique et de discrimination religieuse.

Réprimer le climat public croissant de haine et de peur.

Obliger le comité du patrimoine des Communes à élaborer une approche pangouvernementale pour réduire ou éliminer le racisme systémique et la discrimination religieuse, y compris l'islamophobie.

La motion non contraignante M-103 a été entraînée dans un débat acrimonieux à Ottawa avant son approbation. Ses détracteurs les plus acharnés déclaraient que la proposition limiterait la liberté d'expression et ferait bénéficier les musulmans d’un traitement spécial en vertu de la loi canadienne.

La députée libérale Iqra Khalid a présenté une motion contre l'islamophobie en 2017. Un an plus tard, un comité gouvernemental a publié 30 recommandations, dont certaines abordaient l'islamophobie. (archives) Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Un rapport du Comité permanent du patrimoine canadien sur le racisme systémique, la discrimination religieuse et l'islamophobie a suivi en 2018.

Le rapport faisait 30 recommandations, dont la création d'un plan d'action national coordonné, l'amélioration de la collecte de données sur les crimes haineux et l'élaboration de nouveaux programmes d'éducation et de formation.

Un cheminement , selon la présidente du comité

La députée libérale Hedy Fry, qui présidait le comité au moment de la rédaction du rapport, a déclaré que bon nombre des recommandations étaient en voie d'être mises en œuvre.

Mme Fry a souligné l'amélioration de la collecte de données et des campagnes d'éducation du public comme les recommandations les plus critiques. Elle a déclaré que ces efforts se poursuivent et prennent de l'ampleur.

Vous n'allez pas arrêter les problèmes systémiques en cinq ans , a déclaré Fry à CBC News dans une entrevue.

C'est un cheminement. Mais nous devons rassembler les morceaux pour commencer ce voyage et je pense que notre gouvernement a commencé à le faire.

Le Canada a également lancé une stratégie nationale de lutte contre le racisme mise à jour en 2019, qui énumère l'islamophobie comme une forme de discrimination. Cependant, la stratégie ne comprend pas de mesures spécifiques de lutte contre l'islamophobie distinctes des autres formes de racisme ou de discrimination.