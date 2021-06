Des agriculteurs inquiets par le temps sec

Pour ce qui est du foin, qui sert principalement à nourrir son troupeau de vaches, Alain Désilets ne craint pas pour la première moisson. Au micro de l'émission Toujours le matin, il a spécifié que c'est plutôt pour la seconde et la troisième récolte qu’il espère davantage de précipitations.

Le fait qu’il n’y ait pas de pluie, ça va devenir critique pour ce qui s’en vient. Une citation de :Alain Désilets, vice-président de l’UPA du Centre-du-Québec

En ce qui concerne les céréales, servant notamment de paille pour couvrir le sol que piétinent les vaches, Alain Désilets s’inquiète de la longueur de la tige, qui n’atteint pas la taille désirée pour cette époque de l’année : Plus une plante est belle et grande, plus elle peut aller puiser les éléments nutritifs dans le sol pour le grain.

Le gel de la semaine dernière vient d’ailleurs compliquer les choses. Certains secteurs des champs de maïs de l’agriculteur n’ont pas résisté au temps froid durant la nuit. Alain Désilets devra semer de nouveau une variété hybride de maïs plus hâtifs s’il veut s’assurer une source de nourriture pour ses bêtes.

Si je n’ai pas de rendement, là, ça deviendra problématique pour nourrir mon troupeau. Une citation de :Alain Désilets, vice-président de l’UPA du Centre-du-Québec

Contrairement aux vacanciers, l’agriculteur espère que les prochaines semaines apporteront leur juste part de précipitations pour les grandes cultures de la région.