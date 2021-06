Vers une levée des mesures de quarantaine en juillet

Est-ce la fin, bientôt, des trois jours d'hôtel obligatoires et des 14 jours d'isolement pour toute personne arrivant par voie aérienne au Canada? On s'y dirige pas à pas.

Selon les informations de Radio-Canada, le gouvernement de Justin Trudeau planche activement sur un allégement de ces mesures sanitaires, même si rien n'est encore décidé. Sa principale contrainte? Convaincre l'ensemble des territoires et des provinces.

À l'aube d'une prochaine élection fédérale, attendue d'ici la fin de l'été, on veut éviter une chicane politique , glisse-t-on, en coulisses, du côté d'Ottawa. Des rencontres ont lieu régulièrement entre les différents ministres de la Santé, sur ce sujet.

Entre l'est et l'ouest du pays, les avis divergent. La Colombie-Britannique et l'Alberta presseraient le gouvernement libéral d'agir rapidement afin de lever au plus vite ces contraintes de quarantaine, avant de rouvrir la frontière. De l'autre côté, Doug Ford et François Legault ont déjà fait part de leurs réserves.

Idéalement, pas [de réouverture de la frontière] avant la fin août , avait lancé le premier ministre du Québec le 1er juin.

Cette position a cependant évolué face à l'avancement et la réussite de la campagne vaccinale dans la province, confie-t-on.

À Québec, on rejoint l'avis du comité fédéral, qui a récemment plaidé pour un arrêt des trois jours obligatoires à l'hôtel et un arrêt de la quarantaine de 14 jours pour les personnes pleinement vaccinées. Les personnes doublement vaccinées pourraient être exemptées de ces mesures, assure-t-on dans l'entourage de François Legault.

Le scénario envisagé Retrait de l'hôtel obligatoire et des 14 jours d'isolement pour les personnes pleinement vaccinées

Isolement raccourci pour les voyageurs avec une dose de vaccin

Tests avant l'embarquement et/ou après l'arrivée

Des tests devraient cependant être toujours obligatoires avant l'embarquement et, potentiellement, après l'arrivée au Canada, nous a-t-on précisé.

Ces mesures ne devraient cependant pas être mises en œuvre dans les prochains jours. Des discussions ont toujours lieu, notamment par rapport aux voyageurs qui n'auront pas été vaccinés.

À l'heure actuelle, ces restrictions sont en vigueur jusqu'au 21 juin.

De tels allégements pourraient ensuite voir le jour à partir de juillet, avant une réouverture progressive de la frontière avec les États-Unis, mais aussi avec les autres pays.

Chose certaine, le gouvernement Trudeau, qui se veut prudent, mettra en place des ajustements graduellement. Mais aucun calendrier précis n'est pour le moment clairement évoqué.

D'autres pays ont déjà instauré des idées similaires. La France, par exemple, a annoncé une stratégie de réouverture de sa frontière. Dès le 9 juin, les Canadiens pourront notamment voyager dans l'Hexagone. Avec deux doses de vaccin, aucun isolement n'est requis. Seul un test PCR ou antigénique négatif sera exigé à l'embarquement.

Avec la collaboration de Christian Noël.