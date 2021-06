La Ville de Rimouski veut favoriser l'achat local

Une résolution en ce sens a été adoptée par les élus, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal.

Rimouski, comme les autres municipalités, est tenue par la loi d'accorder un contrat à l'entreprise qui offre le meilleur prix.

Toutefois, la nouvelle loi 67 – adoptée par l'Assemblée nationale en mars 2021 – permet des exceptions. Elle autorise maintenant les municipalités à accorder une préférence aux entreprises locales afin de les soutenir.

C'est ce que le conseil municipal a évoqué lundi soir pour autoriser l'achat de biens ou de services de moins de 100 000 $, même s'ils coûtent jusqu'à 3 % plus cher que le prix proposé par le plus bas soumissionnaire.

Le conseiller Jocelyn Pelletier, qui a proposé la résolution, dit qu'il serait même prêt à payer encore plus cher pour favoriser l'achat local.

Plus on encourage le local, mieux c'est. On fait travailler notre monde. On sait que c'est important.

Une citation de :Jocelyn Pelletier, conseiller municipal de la Ville de Rimouski