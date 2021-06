Ratko Mladic condamné à la prison à vie en appel

La juridiction siégeant à La Haye, aux Pays-Bas, a reconnu l'ancien chef de guerre coupable de crimes de guerre et de crime contre l'humanité et sa condamnation est désormais définitive.

Âgé de 78 ans, Ratko Mladic a été condamné en 2017 à une peine de prison à vie après avoir été reconnu coupable d'avoir supervisé le massacre de 8000 musulmans, hommes et adolescents, dans l'enclave de Srebrenica en 1995, et le siège de Sarajevo, capitale de la Bosnie, qui a duré 43 mois et a coûté la vie à plus de 11 000 personnes.