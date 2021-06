Une grève des professionnels en éducation prévue demain

Le milieu de l’éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean sera perturbé par cette grève mené par les membres du Syndicat des professionnels et professionnelles en éducation du Saguenay ( SPPÉS-CSQSyndicat des professionnels et professionnelles en éducation du Saguenay - Centrale des syndicats du Québec ), affiliés à la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec ( FPPE-CSQFédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec - Centrale des syndicats du Québec ).

Pour l’instant, le lieu des lignes de piquetage n’est pas connu, car il s’agit d’une grève dite mystère . L’emplacement sera seulement dévoilé mercredi matin, quelques heures avant le début de la manifestation.

Les professionnelles et professionnels de l’éducation représentent le personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves, comme les psychoéducateurs ou encore les conseillers d'orientation.