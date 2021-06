Masques en classe et canicule : Roberge se défend d'agir trop tard

Alors qu'une canicule était annoncée depuis près d'une semaine pour plusieurs régions du Québec, le retrait du masque en classe n'est possible que depuis mardi matin pour les élèves en zone orange. Le ministre de l’Éducation se défend d’avoir agi trop tard auprès de la santé publique.

Étant donné la chaleur accablante, certaines écoles de la Montérégie n’ont par exemple pas attendu l’allègement et ont permis dès lundi aux élèves de retirer leur masque en classe.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, assure qu'il a fait la demande d'allègement au bon moment.

On avait demandé des allègements dès vendredi dernier. Dès le premier jour, ils nous ont permis d'autoriser les ventilateurs et les climatiseurs. Hier, en fin de journée on a su que les jeunes en zone orange allaient pouvoir retirer leur masque une fois en classe , précise-t-il.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Aucun incident majeur

Malgré les températures dépassant les 30ºC, le ministre assure qu’aucun incident majeur ne lui a été rapporté en lien avec la chaleur et le port du masque.

On n’a pas le décompte sur les malaises, mais à ce que je sache, il n'y a pas eu de conséquences graves , affirme Jean-François Roberge.

Bien des élèves ont dû s'adapter lundi à la chaleur et au port du masque combinés. Photo : Radio-Canada

Le ministre ajoute qu’il ne veut pas minimiser pour autant l'inconfort qui a pu être ressenti dans des classes.

J’ai presque 100 jours de canicule en classe derrière la cravate. Je sais ce que sait quand il fait chaud, quand juste respirer est un effort. Les jeunes sont couchés sur le pupitre. J'ai pensé à eux pas mal toute la journée hier , mentionne Jean-François Roberge.

Allégements appréciés

Dans Charlevoix, ou le ministre était de passage mardi matin, les allégements sont bienvenus. Les parents et les élèves semblent bien heureux que le port du masque ne soit plus obligatoire en classe, tant au primaire qu'au secondaire, en zone orange. La mesure a débuté mardi matin et sera en vigueur jusqu’à la fin de l’année scolaire.

C'est plaisant. Ils vont tous être contents je pense, ça va leur faire du bien , affirme un parent, Andrew Girard-Hudon.

Ici dans Charlevoix, on s'entend qu'il n'y a plus de cas. Avec tout le monde autour qui est vacciné, je ne vois pas pourquoi les enfants ne pourraient pas avoir un peu de liberté , estime une éducatrice spécialisée, Claire Tremblay.

Un enseignant de sixième année, portant un masque, corriger un devoir avec deux élèves de sa classe. Photo : Radio-Canada / Antoine Deshaies

Allègement pour le personnel en zones jaune et verte

Le ministère de l'Éducation a également annoncé mardi matin que le personnel des écoles situées en zone jaune et verte n'a plus à porter le masque en classe, pourvu que la distanciation de deux mètres soit respectée.

Ces ajustements s'appliquent au primaire, au secondaire, mais aussi à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle.

L'ensemble du personnel de ces établissements devra toutefois porter en tout temps le masque dans les espaces communs, lors des déplacements dans les corridors et dans le transport scolaire.

Le port du masque demeure toutefois obligatoire pour le personnel en zone orange.

La santé publique et la CNESST sont en train d'étudier la question pour le personnel. Malheureusement, à l'heure actuelle, je suis obligé de vous dire que le personnel doit conserver le masque , explique Jean-François Roberge.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc