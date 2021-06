Les bals des finissants autorisés à partir du 8 juillet au Québec

La santé publique a tranché : les jeunes de secondaire 5 pourront avoir leur bal des finissants. Ceux-ci pourront avoir lieu cependant seulement après le 8 juillet, et devront être organisés à l'extérieur, sous un chapiteau.

La date du 8 juillet a été choisie pour permettre à tous les élèves d'avoir été vaccinés depuis au moins deux semaines avant la tenue de leur bal.

Les rapprochement de toutes sortes seront permis. Une citation de :Le premier ministre du Québec, François Legault

M. Legault, qui a fait cette annonce accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a également abordé les changements annoncés tard lundi concernant le port du masque à l’école.

Depuis mardi matin, les élèves du primaire et du secondaire ne sont plus obligés de porter le masque en classe. Ils devront cependant le mettre dans les espaces communs, lors de leurs déplacements dans les corridors et dans le transport scolaire.

Le premier ministre devrait aussi commenter les ratés qu’a connus le système Clic Santé lundi, lors de la première journée où la population - dans ce cas les plus de 80 ans - pouvait modifier la date du rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin.

Des problèmes techniques ont été observés, et plusieurs personnes se sont plaintes de ne pas pouvoir obtenir un nouveau rendez-vous, parce qu’elles ont d’abord été vaccinées initialement avec le produit de Moderna, qui est disponible présentement en quantité très réduite.

Plus de détails suivront.