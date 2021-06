Attaque à London : la communauté musulmane du Manitoba est sous le choc

Un homme de 20 ans a été accusé lundi de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de tentative de meurtre après avoir renversé une famille avec son véhicule. Trois adultes et un adolescent ont été tués et un enfant se remet de blessures graves, mais non mortelles, selon la police de London.

Les preuves montrent que l'attaque était planifiée et préméditée, et qu'elle découlait du mépris de l'accusé pour la foi de la famille, selon la police de London.

C'est toujours un choc , déclare la directrice générale de l'Association des services sociaux islamiques, Shahina Siddiqui.

Mme Siddiqui affirme avoir été en contact avec certains membres de la communauté musulmane de London, qui lui ont dit que la famille était très admirée dans la communauté .

La famille attaquée était originaire du Pakistan, selon Shahina Siddiqui. Elle affirme que cet incident lui ajoute une autre couche de chagrin, car elle est aussi originaire du Pakistan.

La police de London indique qu'aucune accusation de terrorisme n'a encore été portée contre l’homme de 20 ans, mais la police poursuit son enquête et d'autres accusations pourraient être portées si des preuves sont présentées.

La vice-présidente de l'Association musulmane du Manitoba, Tasneem Vali, estime que ces accusations seraient un pas dans la bonne direction.

Un signal d’alarme

Après la fusillade de la mosquée de Québec en 2017, les associations islamiques du Manitoba ont pu conseiller les mosquées locales et la communauté musulmane sur la façon de rester en sécurité lors des rassemblements, déclare Shahina Siddiqui.

Par contre, la famille de London a été attaquée alors qu'elle se promenait.

Que dit-on aux membres de notre communauté? De s'enfermer chez eux? Vous ne pouvez pas faire ça , souligne Mme Siddiqui.

La vice-présidente de l'Association islamique du Manitoba, Tasneem Vali, espère que la prochaine génération sera plus tolérante. Photo : Radio-Canada

Tasneem Vali affirme qu’elle craint maintenant pour sa sécurité, puisque l'attaque de London était ciblée et qu'elle et sa fille sont visiblement musulmanes, car elles portent des hijabs.

Shahina Siddiqui s’inquiète également du fait que les femmes musulmanes puissent être des cibles plus faciles.

Les deux femmes soulignent que l'islamophobie existe au pays et que tous les Canadiens doivent s'y opposer.

C'est un signal d'alarme. Nous devons prêter attention à ce qui arrive aux musulmans chaque jour de leur vie , dit Mme Siddiqui. Elle rappelle qu’elle est souvent témoin d’insultes raciales adressées aux personnes musulmanes qui marchent dans la rue.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, a présenté ses condoléances à la communauté musulmane sur Twitter, lundi après-midi. Il reconnaît que l'islamophobie continue d'exister au Canada et qu’elle a des conséquences mortelles .