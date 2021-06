Le controversé projet immobilier sur Grande Allée refusé par la Ville

Le projet de développement résidentiel sur le terrain de l'ancien siège social de Loto-Québec au 955, Grande Allée ne sera pas autorisé. La Ville de Québec demande au promoteur de refaire ses devoirs et de présenter un nouveau projet.

Plusieurs citoyens du secteur dénonçaient le projet de construction d'immeubles de trois à sept étages composés de 180 logements destinés à la location.

Un aperçu du projet vu de la Grande Allée Ouest Photo : Ville de Québec

Ils craignaient les effets sur la circulation et l’aspect visuel du quartier. En consultation publique, les citoyens demandaient que le projet respecte le plan particulier d'urbanisme (PPU) adopté en 2017 pour le secteur.

Citoyens entendus

Les conseillers municipaux Yvon Bussières et Émile Villeneuve ont rencontré une trentaine de citoyens samedi. Au terme des rencontres, ils leur ont annoncé que les Immeubles Simard devraient retourner à la planche à dessin.

La décision a été entérinée lundi soir par le conseil municipal.

C'est important que tout le monde s'explique. Je pense qu'on a appris des choses aussi. On va demander au promoteur de modifier des choses et de faire en sorte que tout le monde s'entende , a affirmé le maire de Québec, Régis Labeaume, une heure avant le début du conseil municipal.

Le maire refuse toutefois d'admettre que la Ville a voulu aller trop rapidement dans ce projet.

On ne fait pas de mea culpa. Ce n'est pas la première fois qu'on demande à un promoteur de changer son projet après des consultations. C'est fait pour ça les consultations en passant , mentionne-t-il.

Promoteur déçu

Sans vouloir donner d’entrevue, le promoteur Marc Simard se dit déçu de la décision de la Ville de Québec.

Il devrait présenter un nouveau projet qui ne demandera pas de modification au PPU. Par conséquent, il contiendrait surtout des espaces à bureau plutôt que de favoriser des unités d’habitation.

Consultations modifiées

Advenant le cas où la nouvelle mouture du projet nécessiterait à nouveau une modification du PPU, les consultations devront se faire différemment.