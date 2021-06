Début de la vaccination des 12 à 17 ans en Outaouais

Selon Nency Héroux, directrice de la campagne de vaccination COVID-19 en Outaouais, la couverture vaccinale des 12 à 17 ans en Outaouais est de 47 %. Déjà, l’Outaouais se démarque de l’ensemble du Québec pour ce groupe d'âge, la vaccination se situant à 34 %.

La réponse de nos jeunes a été particulièrement bonne, des jeunes se sont déplacés, ont pris rendez-vous ou sont venus au sans rendez-vous , soutient Mme Héroux en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Nency Héroux est la directrice de la campagne de vaccination en Outaouais. Photo : Radio-Canada

L’objectif est de vacciner la population de ce groupe d’âge d’ici deux semaines, précise la directrice de la campagne de vaccination. Un objectif de taille puisque la population de ce groupe d'âge est nombreuse.

Pour atteindre cet objectif, la santé publique a organisé un horaire de vaccination avec les Centres de services scolaires qui coordonnent et assurent le transport des jeunes vers les sites de vaccination de masse de la région.

Ce volume-là on est en mesure de l’assurer si on utilise nos sites de vaccination de masse qui ont été construits et réfléchis pour ça, soutient Mme Héroux. Le temps que nous avons pour vacciner les jeunes est assez court dans une journée. Pour être capable d’assurer cette masse-là, il faut avoir une organisation du travail la plus optimale possible.

Des équipes de vaccination mobiles se déplaceront aussi dans une quarantaine d’écoles de plus petite taille, ou plus éloignées du territoire, pour offrir le vaccin.

Vaccination et logistique

Pour les élèves qui fréquentent une école du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées ( CSSCVCentre de services scolaire au Coeur-des-Vallées ), la vaccination devait avoir lieu ce mardi, mais la direction du CSSCVCentre de services scolaire au Coeur-des-Vallées a décidé de fermer ses écoles à cause de la chaleur.

La vaccination est donc reportée au 10 juin pour les élèves qui devaient se rendre au centre de vaccination de Buckingham. Pour les autres écoles du CSSCVCentre de services scolaire au Coeur-des-Vallées , qui devaient commencer la vaccination mardi, une date ultérieure n'a toujours pas été déterminée.

Les élèves du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais ( CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ) vont recevoir le vaccin à partir du 10 juin. Les élèves de 12 ans et plus, désirant obtenir le vaccin, seront transportés au Palais de congrès de Gatineau ou au Centre communautaire de Wakefield. Des cliniques mobiles sont aussi prévues pour certaines écoles.

L’opération de vaccination dans notre organisation scolaire se tiendra durant la semaine du 14 juin , écrit le Centre de services scolaire des Draveurs ( CSSDCentre de services scolaire des Draveurs ) dans une note aux parents.

Les élèves de 12 ans et plus qui voudront se faire vacciner ou qui auront le consentement de leurs parents seront transportés par autobus à partir des écoles vers le Palais des congrès de Gatineau. Nous établirons les horaires d’autobus cette semaine.

Selon la santé publique du Québec, en date du 7 juin 2021, 275 714 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Outaouais.