Le Stampede de Calgary demande de l'aide à la Ville

Le conseil municipal de Calgary étudie des aides supplémentaires pour le Stampede de Calgary. L'organisation a perdu 26,5 millions de dollars en 2020 en raison de la pandémie et les pertes en 2021 pourraient atteindre 11,7 M$.

En temps normal, les revenus annuels du Stampede de Calgary tournent autour de 150 M$.

L'organisation à but non lucratif gère toute l’année le parc du Stampede au cœur de la métropole albertaine. C’est elle également qui organise chaque été le Stampede de Calgary, qui représente plus de la moitié de ses revenus annuels.

L’an dernier, alors que pour la première fois cet événement a été annulé, les revenus de l’organisation ont été de 25 M$ seulement.

Ça a été une année difficile , souligne Dana Peers, le président-directeur général par intérim de l’organisation.

Juste après le début de la pandémie, le Stampede de Calgary a d’ailleurs licencié plus de 80 % de ses employés.

Alors qu’en 2019 ses dépenses annuelles étaient de 104 M$, en 2020 elles ont été de 24 M$.

Vraiment, nous sommes sans revenus, ça va faire 16 mois, comme beaucoup dans la communauté, souligne Dana Peers. Nous devons dépendre c'est certain dans une large mesure de prêts et essayer, continuer de travailler pour avancer vers un retour la normal pour notre organisation.

Aides gouvernementales

L’organisation a reçu 9,9 M$ d'aides gouvernementales prévues pour faire face à la pandémie, en plus de la subvention provinciale annuelle de 6 M$.

Cette année, le Stampede de Calgary aura bien lieu du 9 au 18 juillet, mais les festivités seront réduites et il y aura moins de visiteurs.

Pour le moment, le Stampede de Calgary estime que ses pertes financières seront de 11,7 M$ en 2021. Mais le PDG Dana Peers ajoute que cela dépendra de l’évolution des restrictions et du nombre d'événements qui pourront être organisés au parc du Stampede.

L’organisation attend de savoir combien elle pourrait recevoir de la part du gouvernement fédéral qui a prévu, dans son budget 2021, une aide pour les grands festivals et événements.

La situation financière de l’organisation est à l’ordre du jour mardi du comité financier de la Ville de Calgary qui se penchera sur une aide possible.

Avec les informations de Scott Dippel