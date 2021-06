Le chien de soutien Kanak prend sa retraite

Kanak a été le premier de chien de soutien émotionnel au Québec.

Il a contribué aux entrevues lors des enquêtes avec de jeunes victimes de crimes à caractère sexuel. En plus d’être présent lors de la déposition initiale, il accompagnait les plaignants tout au long du processus judiciaire.

Il assistait les enquêtes lors des entrevues avec les victimes. C’était une présence réconfortante , signale le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Kanak était aussi présent avec les patrouilleurs lors d’événements traumatiques ou pour faciliter les rapprochements avec la communauté.

Kanak a fait le tour du monde. On recevait des messages de partout. Une citation de :Martin Carrier, porte-parole du SPS

Au cours de ses cinq années de service, Kanak a effectué 429 interventions pour assurer divers types de soutien.

Une évaluation approfondie effectuée au cours des dernières semaines avec l’équipe de la Fondation Mira qui a incité à prendre une décision.

Le SPS compte maintenir un chien de soutien émotionnel en service.

Ce sont les policiers Mélanie Bédard, Mario Raymond, Caroline Hamel, Vincent Fontaine et Anne-Renée Villeneuve qui ont travaillé avec Kanak.

Le chien de soutien émotionnel retournera vivre avec celle qui a proposé le projet en 2016.

Ma famille et moi sommes plus qu'heureux que Kanak revienne vivre à la maison et profiter de sa retraite grandement méritée. Il a permis d'apporter davantage d'humanité et de réconfort au processus judicaire , explique Mélanie Bédard.

Elle rappelle que Kanak a aidé des centaines d'enfants et même des adultes à gérer leurs émotions et sentiments pour ainsi réussir à dévoiler aux enquêteurs ce dont ils ont été victimes.

Sans l'apaisement que Kanak leur apportait, ils parvenaient difficilement à le faire à dévoiler ces événements. Kanak a été parfait dans son rôle de chien qui fait du bien. Une citation de :Mélanie Bédard

Elle se réjouit que Kanak ait pu inspirer d'autres organismes à travers le Québec à se doter eux aussi d'un chien de soutien et bonifier leurs interventions.

Kanak a été le premier chien au Québec à être utilisé comme chien de compassion auprès des enfants impliqués dans des enquêtes de la police. C'est la sergente-détective Mélanie Bédard qui avait proposé ce projet (archives). Photo : Radio-Canada