Une partie des activités pourront reprendre à l'usine Uniboard de Sayabec

Le feu a pris naissance dans des amoncellements de copeaux de bois situés à proximité de l'usine.

Selon le vice-président des ressources humaines chez Uniboard, Louis Beauregard, les sapeurs des services d'incendie ont travaillé toute la nuit et sont toujours sur place.

Ce matin, le feu principal est maîtrisé, mais on a encore certains foyers qui sont actifs, qu’on peut qualifier de mineurs , décrit-il. On est à évaluer les dommages et les impacts de cet incendie qui se trouve à l'extérieur de l’usine.

Certains secteurs de l’usine vont reprendre les opérations. Donc c’est une très bonne nouvelle ce matin. Une citation de :Louis Beauregard, vice-président des ressources humaines chez Uniboard

Alimenté par le vent chaud et sec, l'incendie était impressionnant. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Allan Mercier

Lundi, plusieurs pompiers et policiers ont été déployés sur place. Des pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont été appelés en renfort avec deux avions-citernes.

Tous les employés ont été évacués. Uniboard est le principal employeur dans le secteur; 400 personnes y travaillent.

La SOPFEU toujours sur place

En entrevue à Bon pied bonne heure!, la porte-parole de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Isabelle Gariépy, indiquait qu’une petite équipe de pompiers forestiers est toujours sur le terrain et travaille en collaboration avec les pompiers municipaux.

Avant de quitter les lieux, ils doivent vérifier en profondeur et s’assurer que l’incendie est vraiment éteint, a-t-elle mentionné.

La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu est intervenue même s’il ne s’agissait pas d'un incendie de forêt. Nous intervenons quand la forêt est menacée , a-t-elle précisé.

Elle a aussi rappelé que le danger d'incendie est élevé dans la région avec le temps très sec qui sévit actuellement.