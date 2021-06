Chaleur et risque élevé de feux de forêt dans le Nord de l'Ontario

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de l’Ontario a recensé 26 nouveaux feux de forêt lundi, alors que le risque d’incendie est élevé pour une grande partie du Nord de l’Ontario et que certains secteurs font l'objet d’un avertissement de chaleur, selon Environnement Canada.

La grande majorité des 66 feux de forêt actifs se trouvent dans le Nord-Ouest de la province, mais le risque est aussi élevé ou extrême dans le Nord-Est, notamment au sud et à l’ouest de Sudbury.

En date du 8 juin au matin, le risque d'incendie est extrême près de Sudbury et dans quelques autres secteurs du Nord de l'Ontario. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

La Ville du Grand Sudbury impose d'ailleurs depuis minuit mardi une interdiction de faire un feu en plein air. Des interdictions similaires sont en vigueur à Parry Sound et Markstay-Warren.

Isabelle Chénard, agente d’information sur les incendies pour le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts , affirme qu’il n’y a pas de restriction provinciale en ce moment.

Il est toujours important, même s'il n'y a pas de zone de feu interdite imposée par le ministère, de vérifier auprès des responsables locaux , nuance-t-elle.

C'est donc très important si vous prévoyez faire des feux. Une citation de :Isabelle Chénard, agente d’information sur les incendies

Le plus grand feu non maîtrisé du Nord de l’Ontario, Nipigon 7, se trouve à proximité du parc provincial Gravel River, sur la rive nord du lac Supérieur. Il s’étendait sur un peu moins de 400 hectares mardi matin.

Le feu Red Lake 10, dans le parc Woodland Caribou, s’étend sur une superficie de 6000 hectares. Il est en observation par le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts .

Selon le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts , il y a eu 244 feux de forêt en Ontario depuis le début de la saison. C’est presque le double de l’an dernier à la même date (123), et au-dessus de la moyenne des 10 dernières années (188) pour la période du 1er avril au 7 juin.

Options limitées pour se rafraîchir

La Ville du Grand Sudbury a aussi publié un avertissement de chaleur à long terme, selon les prévisions d'Environnement Canada.

Les installations municipales, comme les bibliothèques et les centres communautaires, qui ouvriraient normalement leurs portes pour servir de centres de rafraîchissement demeurent fermées en raison de la COVID-19. Même chose pour les piscines municipales.

Le YMCA, près du centre-ville, est ouvert pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir, sauf entre 8 h et 9 h et entre 21 h et 22 h.

Les plages municipales sont aussi ouvertes, mais il n’y a pas de sauveteurs avant le 19 juin. Les aires de jets d’eau sont également ouvertes de 10 h à 21 h.