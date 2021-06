Les billets du Festivoix s’envolent rapidement

Les 250 places disponibles pour les spectacles de vedettes comme Vincent Vallières et Ariane Moffat se sont envolées rapidement. Autre exemple de l’engouement pour le Festivoix : la prestation de Clay and Friends affiche aussi complet.

Les billets ont été mis en vente vendredi dernier à midi et en seulement 3 heures, le Festivoix en a vendu plus de 75 %, a expliqué le directeur général et artistique du festival, Thomas Grégoire. Il affirme que des gens de partout au pays ont réservé leur place au Festivoix de Trois-Rivières.

Le festival se tiendra du 25 juin au 4 juillet 2021. Près de 40 spectacles en 8 jours y seront présentés. Chaque détenteur de billets aura sa propre chaise déjà installée sur le site.

D’autres billets à venir?

Des billets additionnels pourraient être mis en vente pour les spectacles prévus à la grande scène, grâce à l’allègement des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Cette année, afin de pouvoir mieux contrôler le nombre de personnes sur le site, aucun passeport n'est offert, une option habituellement très populaire. Malgré tout, les spectateurs sont au rendez-vous.

Les artistes monteront cet été sur trois scènes distinctes, situées dans un même périmètre : deux au parc portuaire et une au jardin des Ursulines.

Avec les informations d’Anne-Marie Lemay