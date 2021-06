Brasier en voie d'être maitrisé à Saint-Denis-De La Bouteillerie

La chaleur et les vents puissants de la nuit dernière ont donné du fil à retordre aux pompiers qui tentent depuis lundi d’éteindre un feu à Saint-Denis-De La Bouteillerie . Le combat des flammes n’a cependant pas été vain, car le brasier est maintenant en partie maîtrisé.

À l’heure actuelle le brasier est sous contrôle à 90 %. Il nous reste à finaliser ce qu’on appelle des spots d’incendie qui restent à certains endroits. On en a au moins pour la journée c’est sûr et certain , indique le directeur de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska, Christian Gagnon.

Un feu de broussailles est à l'origine de cet incendie qui a mobilisé des pompiers provenant de l'ensemble du Kamouraska. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été incommodés par la chaleur et ont subi un malaise. Un pompier a même dû quitter les lieux en ambulance.

Mardi matin, une équipe de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) s’est jointe aux pompiers locaux. Ce qui reste c'est dans la forêt. C’est la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu qui va s’occuper de ça , précise M. Gagnon en ajoutant que son équipe demeurera en appui.

Quatre résidences ont été complètement ravagées par le brasier. Les bâtiments sont des pertes totales, selon le chef pompier. Il s'agit de trois résidences principales et d'une habitation secondaire.

Avec des informations de Lisa-Marie Bélanger