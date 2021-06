Beaucoup de frustration à Ottawa face au système de réservation de vaccination

Les résidents d'Ottawa qui sont devenus admissibles à devancer leurs rendez-vous pour une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 lundi ont rencontré plus de problèmes avec le système provincial, ce qui a incité le maire de la Ville à demander plus de doses de vaccin.

Lundi, les personnes de 70 ans et plus, ainsi que les personnes qui ont reçu leur première injection avant le 18 avril, sont devenues admissibles pour devancer leur rendez-vous pour leur deuxième dose.

Michael Kornecook, 79 ans, espérait devancer son rendez-vous, mais lorsqu'il s'est branché pour la première fois, le système ne lui a proposé aucun rendez-vous disponible à Ottawa. Lorsqu'il a réessayé, la file d'attente était figée.

Plus de trois heures plus tard, il a essayé une troisième fois et a trouvé un rendez-vous disponible dans le secteur Orléans, mais parce que ce n'était que trois jours avant sa réservation initiale, il a décidé de ne pas le faire.

La plupart des gens abandonneraient et diraient: Je ne vais pas m'embêter avec ça. Cela va à l'encontre de tout l'objectif d'avoir un calendrier vaccinal devancé , a déclaré M. Kornecook.

Il suppose que le problème était avec l'approvisionnement.

Je me demande pourquoi la deuxième plus grande ville de l'Ontario souffre d'une pénurie , a-t-il déclaré.

Dianne Henderson a déclaré qu'elle avait perdu son rendez-vous du 31 juillet pour une deuxième dose après avoir refusé un rendez-vous du 10 juillet à Cornwall, en Ontario.

J'étais plus qu’horrifiée , a déclaré Mme Henderson. Je veux tellement ce vaccin. Je veux juste me sentir en sécurité … Tous ceux à qui je parle, c'est leur seul objectif premier, se faire vacciner le plus rapidement possible.

Lundi soir, Mme Henderson a déclaré qu'elle avait pu prendre rendez-vous pour sa deuxième dose pour la semaine prochaine en appelant directement le système de réservation provinciale.

Le maire demande 40 000 doses

Le maire Jim Watson demande au gouvernement de l'Ontario d’acheminer 40 000 doses de vaccin dès que possible pour faire face à la demande créée lorsque les deuxièmes doses ont été devancées.

J'ai souligné au premier ministre qu'il devait régler ce problème une fois pour toutes , a déclaré le maire d’Ottawa. Nous ne sommes pas la seule ville dans cette situation.

M. Watson a déclaré qu'il souhaitait que ces doses parviennent aux centres de vaccination de masse gérés par la Ville.

Anthony Di Monte, chef du groupe de travail sur les vaccins de la Ville, a déclaré que le trafic en provenance d'Ottawa avait submergé le système de réservation provincial lundi, mais a déclaré que 27 000 réservations avaient tout de même été effectuées avec succès.

Dans une note adressée au conseil municipal, M. Di Monte a recommandé aux gens d'essayer de se rebrancher au système virtuel, car de nouveaux rendez-vous sont continuellement ajoutés, ou de contacter les pharmacies pour une deuxième dose accélérée.

Le ministère de la Santé de l’Ontario n'a pas répondu à la demande de commentaires de CBCCanadian Broadcasting Corporation sur les problèmes de réservation et d'approvisionnement en vaccins à Ottawa.

Avec des informations de Krystalle Ramlakhan, Lucy van Oldenbarneveld