Une éclosion de cas de COVID-19 entraîne la fermeture de l'école secondaire à Maniwaki

L'éclosion a été détectée chez les élèves qui fréquentent l'école secondaire. La progression rapide des cas incite la direction du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais à fermer l'école jusqu'au 21 juin inclusivement.

La santé publique rappelle aux élèves et à leur famille qu'ils doivent rester en isolement, et les invite aussi à se faire tester.

La Direction de la santé publique de l'Outaouais a communiqué avec les parents et les élèves de l'école secondaire Sieur-de Coulonge en fin d'après-midi lundi.

Les élèves recevront l'enseignement à distance jusqu'au 21 juin.

D'autre part, le gouvernement Legault a annoncé en début de soirée lundi que les élèves québécois en zone orange n'auront plus à porter le masque en classe.

Cette décision entre en vigueur mardi matin et a été prise en raison de la canicule et en accord avec la santé publique, a expliqué le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par communiqué.