Septuagénaire happé sur la route 112 à Ascot Corner: Le coroner conclut à un accident

C’est l’analyse faite par le coroner John Westerlund dans son rapport rendu public, mardi, concernant le décès de Pierre Provost.

Ce dernier présentait des signes de démence depuis cinq ans.

L’homme de 74 ans se rendait au bureau de poste situé près de chez lui à Delson en Montérégie, mais il s’est retrouvé en Estrie.

Il a été frappé mortellement par un automobiliste alors qu’il tentait de traverser la route 112 à Ascot Corner vers 19 h, le 23 novembre dernier.

Nous ignorons comment et pourquoi M. Provost s’est rendu à Ascot Corner cette nuit-là. Il ne connaissait personne dans cette région. La distance qui sépare Delson d’Ascot Corner est de plus de 160 km et il faut compter au minimum 1 h 40 pour effectuer le trajet entre les deux municipalités , explique le coroner dans son rapport d’investigation.

Panne d'essence

Pierre Provost s’est arrêté en bordure de la route 112 en panne d’essence. C’est en traversant les quatre voies dans une portion peu éclairée que le septuagénaire a été happé.

« Malgré le fait qu’il n’y a pas de passage piétonnier, M. Provost a traversé la route à pied. Il arrivait de l’autre côté lorsqu’il a été heurté par une voiture qui circulait dans la direction opposée », relate le coroner.

On peut noter que la décision de retirer le permis de conduire est toujours difficile et ne peut être prise à la légère. Une citation de :John Westerlund, coroner

Ce dernier signale dans son rapport que l’épouse de Pierre Provost avait des doutes concernant sa capacité de conduire. Il lui était déjà arrivé de se perdre avec sa voiture.

« L’accident de M. Provost n’était pas relié à une erreur au volant, bien qu’il ait été imprudent de traverser la route 112 à pied dans de telles conditions. Cette erreur de jugement serait reliée à la maladie d’Alzheimer », conclut le coroner Westerlund.