Sherbrooke autorise le retour des ventes-débarras pour l’été

Le conseil municipal avait suspendu la délivrance des permis le 4 mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Considérant l’amélioration de la situation sanitaire, le conseil a décidé de lever cette interdiction. Ça prouve que si on remet les ventes-débarras, les nouvelles sont encourageantes, le déconfinement va se poursuivre on le voit, a souligné le maire Steve Lussier. On avait beaucoup beaucoup de demandes à l’hôtel de Ville.

Il n’y aura par contre pas de Tournée des ventes-débarras pour l’été 2021. Les citoyens devront faire une venteindividuelle.

La Ville encourage les citoyens à adopter des mesures pour s’assurer que cette activité se déroule en toute sécurité.