Retour des camps d’été gérés par Toronto

L'inscription aux différents programmes de camps d’été la ville - baptisés Summer CampTO - sera possible à partir du 8 juin. Les inscriptions sont disponibles sur le site Web de la ville.

C’est ce qu’a déclaré le maire de Toronto, John Tory, lors de son point de presse de lundi.

Les programmes offerts se dérouleront du 5 juillet au 27 août.

La Ville proposera des activités traditionnelles de camp de jour telles que la danse, le théâtre, la musique, les arts et l'artisanat, ainsi que des jeux actifs pour les enfants âgés de quatre à douze ans, dans 160 sites.

Toronto propose également CampTO plus, un nouveau programme de camp spécialisé en personne dans les centres communautaires et les musées participants.

Il y aura des programmes spécialisés en immersion française, en arts, en création littéraire, en nature et en sciences, pour les enfants âgés de quatre ans et plus.

Nous voulons nous assurer que, surtout après l'expérience que beaucoup [d’enfants] ont vécue au cours de la dernière année, [ils] puissent vivre une expérience de camp sûre et amusante tout en se faisant de nouveaux amis et en gardant de bons souvenirs cet été , a déclaré M. Tory.

Tous les programmes de camp sont tenus de respecter les directives provinciales en matière de santé, qui prévoient la distanciation physique, un dépistage quotidien, le port de masques, le regroupement en cohorte et un nettoyage accru des installations.