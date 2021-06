Deuxième dose : Toronto demande à la province de prioriser les zones chaudes

J'encourage les gouvernements fédéral et provincial à envisager d'allouer des vaccins supplémentaires aux zones sensibles de la province , a déclaré M. Tory lors de son point de presse de lundi après-midi. Être pleinement vacciné est plus efficace pour contenir le variant Delta qui pose un risque dans les zones sensibles.

M. Tory a déclaré que les maires et les présidents de la grande région de Toronto et de Hamilton sont tous convaincus que la vaccination par points chauds fonctionnera parce que cela a fonctionné la première fois .

Plus tôt nous commencerons, meilleurs seront les résultats , a ajouté le maire.

À l'instar du maire, la Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste de la ville, a suggéré d'accélérer l'administration de la deuxième dose aux points chauds et aux communautés les plus durement touchées, où les activités liées à la maladie sont plus nombreuses.

Elle s’inquiète aussi de la propagation du variant Delta, ou B.1.617.2, d’abord identifié en Inde.

Il y a des raisons de s'inquiéter , a déclaré la Dre de Villa. Des collègues du Royaume-Uni nous disent que ce variant est 40 à 50 % plus transmissible que le variant qui a causé la troisième vague.

114 nouveaux cas

Toronto a enregistré 114 nouveaux cas de COVID-19 lundi, selon les données provinciales.

Il s'agit du plus faible nombre de cas quotidiens que la ville ait connu depuis septembre 2020.

À ce jour, 2 368 611 doses de vaccin ont été administrées à Toronto.

La Dre de Villa a déclaré lundi que 394 nouveaux cas de COVID-19 ont été découverts à Toronto au cours des trois derniers jours.

La moyenne quotidienne est de 131 cas par jour. Il y a 713 patients hospitalisés, dont 211 aux soins intensifs.

Le déconfinement devancé

Le gouvernement provincial a annoncé, plus tôt lundi, que le plan de déconfinement serait devancé de quelques jours. Or, la Dre de Villa a déclaré lors du point de presse de la ville que ce plan suit une approche méthodique et tient compte d'un certain nombre de facteurs importants .

la Dre de Villa a également salué la performance impressionnante de Toronto en matière de vaccination. Plus de 70 % des personnes âgées de 18 ans et plus ont reçu leur première dose à Toronto.

J'aimerais voir ce chiffre augmenter autant que possible , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de CBC News