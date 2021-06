Chaleur dans les salles de classe estriennes

À la suite de cette première journée de grande chaleur, le gouvernement de François Legault a d’ailleurs annoncé en début de soirée lundi que les élèves en zone orange n'auront plus à porter le masque en classe à compter de mardi matin.

C’est sûr que les masques, ça ajoute quelque chose en plus, car le fait d’avoir ça dans la face, ça coupe le vent, on dirait, et on a plus chaud , explique Gabrielle Fortier, étudiante en troisième secondaire au Collège Mont Notre-Dame, où les cours doivent continuer en présentiel malgré la canicule. D’autres écoles, dont le séminaire de Sherbrooke, ont plutôt annoncé offrir les cours en ligne mardi.

C’est important pour les élèves d’être le plus possible à l’école. Ils ont manqué beaucoup d’école à cause de la COVID. Une citation de :Éric Faucher, directeur au Collège Mont Notre-Dame

Ventilateurs permis

Malgré les risques de transmission de la COVID-19, l’utilisation de ventilateurs a été permise dans les écoles lundi et mardi. Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a également émis certaines directives liées à la chaleur, qui incluent notamment de faire boire beaucoup d’eau aux élèves, de fermer les stores et les rideaux, d’offrir plus de pauses et d’organiser des récréations à l’intérieur ou à l’ombre.

Malgré ces mesures, Richard Bergevin, président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, déplore le fait de faire travailler les élèves et les enseignants dans de telles conditions.

Si on mettait des adultes dans ces classes-là, rapidement on verrait les changements se réaliser, car les adultes ne toléreraient pas de rester dans des conditions comme celles-là, puis on demande à nos élèves de performer aux examens de fin d’année dans ces conditions-là. Ce n’est pas idéal , dénonce-t-il.

Avec les informations de Jean Arel