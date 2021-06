Seuls les Québécois ayant reçu le vaccin de Pfizer peuvent hâter leur 2e rendez-vous

L'option de devancement de l'administration de la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 n'est possible que pour les personnes qui ont reçu une première dose du vaccin de Pfizer, du moins pour l'instant.

C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué publié lundi soir.

Le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux a précisé que l'option de prendre rendez-vous plus tôt est tributaire des arrivages de vaccins et pour l'instant, seules les doses de vaccin de Pfizer sont livrées en quantité suffisante pour permettre le devancement .

Cependant, comme les prochaines livraisons de vaccins de Moderna ou d'AstraZeneca seront confirmées sous peu, il sera bientôt possible de devancer également l'administration de la deuxième dose de ces vaccins sur le site web  (Nouvelle fenêtre) .

Le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux a rappelé qu'il reste des doses de vaccin AstraZeneca disponibles dans les cliniques sans rendez-vous pour recevoir une deuxième dose, donc les personnes qui ont reçu une première dose de ce vaccin il y a huit semaines et qui souhaitent avancer leur rendez-vous peuvent se rendre dans une telle clinique.

Toutefois, si jamais une personne ayant reçu en première dose le vaccin d'AstraZeneca souhaite obtenir une deuxième dose d'un vaccin différent, elle doit attendre jusqu'à son rendez-vous initialement donné et demander un changement de vaccin sur place , peut-on lire dans le communiqué du MSSSministère de la Santé et des Services sociaux .

Le ministère souligne ainsi qu'il existe trois options disponibles pour ceux qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca : se rendre dans un centre de vaccination sans rendez-vous; se rendre à son rendez-vous préalablement réservé avec un intervalle de 112 jours; attendre que des plages horaires soient disponibles en ligne.

Jeudi dernier, Québec avait annoncé que tous ceux qui voulaient recevoir leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 plus tôt que prévu pouvaient le faire, pourvu qu'ils respectent un intervalle de huit semaines entre les deux doses.

Depuis lundi, les Québécois âgés de 80 ans et plus qui ont reçu une première dose du vaccin Pfizer peuvent se rendre sur Clic Santé afin de changer leur rendez-vous.

Tous les jours ouvrables, il sera possible pour une nouvelle tranche d'âge de faire la modification. Lors de la prise du nouveau rendez-vous, celui qui avait été pris à la première dose sera automatiquement annulé.