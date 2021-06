Déconfinement hâtif en Ontario : entre optimisme prudent et bonheur dans la région

L'annonce du devancement de la première étape du plan de déconfinement de l'Ontario, lundi, a suscité une gamme de réactions diverses à Ottawa et dans l'est ontarien.

Celle-ci fait le bonheur de restaurateurs et de certains commerçants, mais suscite la déception chez d'autres, notamment chez les personnes qui œuvrent dans le domaine des soins esthétiques.

Le copropriétaire du resto-bar Le Déjà vu, à Hawkesbury, Emmanuel Deroukakis, dit qu’il s’attendait à un déconfinement hâtif et qu’il se réjouit de l’annonce officielle du gouvernement en ce sens, même si elle lui pose tout de même quelques défis.

Il s’affairait, lundi, à passer des appels, notamment à ses employés et à ses fournisseurs, en préparation de la réouverture de sa terrasse qui pourra accueillir, dès vendredi, entre 100 et 120 personnes. On est à la course un peu , avoue M. Deroukakis, qui confirme toutefois que, jusqu’à date, ça se déroule assez bien .

Le restaurant-bar, le Déjà Vu, à Hawkesbury, comprend trois terrasses qui peuvent accueillir 350 personnes sans mesures sanitaires. (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

C'est sûr qu'on aurait aimé mieux savoir, peut-être, avant la fin de semaine , dit-il au sujet de l’annonce de lundi sur le déconfinement hâtif, parce qu'on place une bonne partie de nos commandes au courant de la fin de semaine, mais là on est en train d'ajuster ça .

Un autre assouplissement qu’attend Emmanuel Deroukakis est la réouverture de la frontière entre l’Ontario et le Québec, surtout avec l’été qui s’installe.

Une bonne partie de notre clientèle, c'est du monde de Montréal, du monde des Laurentides, qui passent par notre local pour arrêter prendre un petit quelque chose à manger, un petit verre, avant de continuer leur chemin. C'est une grosse partie de nos chiffres d'affaires au courant de l'été. Une citation de :Emmanuel Deroukakis, copropriétaire du resto-bar Le Déjà vu, à Hawkesbury

Mercredi prochain [le 16], on a hâte que la frontière soit ouverte à tout le monde , explique-t-il.

Incertitude sur la réouverture des frontières

Le déconfinement hâtif qui débutera le vendredi 11 juin ne prévoit pas une réouverture des frontières terrestres et navigables de l’Ontario avec le Québec et le Manitoba pour les déplacements jugés non essentiels.

Les policiers de l'Ontario et du Québec tiennent des points de contrôle sporadiques, depuis le 19 avril, à la frontière des deux provinces. (archives) Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Ce décret, qui permet la présence de points de contrôle sporadiques entre l’Ontario et ses provinces voisines depuis la mi-avril, a été prolongé jusqu’au 16 juin, mais il pourrait être maintenu plus longtemps.

La lieutenante-gouverneure peut continuer de le prolonger par tranches de 14 jours. Nous communiquerons avec le public avant sa fin , indique le bureau de la solliciteuse générale de l'Ontario, Sylvia Jones, dans une déclaration envoyée par courriel.

Les exclus de la première phase

Si la première étape de déconfinement fait le bonheur de certains entrepreneurs, d’autres auraient aimé être inclus dans cette étape et ainsi, devancer leur date de réouverture. Parmi eux : les entreprises et entrepreneurs en soins esthétiques.

La Coalition des zones d’amélioration commerciale d’Ottawa a partagé sur Twitter, lundi après-midi, sa déception que les soins esthétiques continuent de faire partie de la deuxième phase du plan de réouverture de l’Ontario. Elle entend continuer à faire pression sur le gouvernement Ford pour devancer leur réouverture.

Les entreprises d'Ottawa continueront de souffrir, car nos voisins du Québec sont ouverts aux services de soins personnels. Beaucoup de travailleurs demeurent sans emploi et attendent. 80 % sont des femmes. De petites entreprises familiales. Veuillez les transférer à l’ÉTAPE 1 de la réouverture. Une citation de :Publication Twitter de la Coalition des zones d’amélioration commerciale d’Ottawa, en date du 7 juin 2021

Diane Brunet, qui œuvre dans le milieu de la coiffure depuis une quinzaine d’années, partage cet avis que le maintient de la fermeture des soins esthétiques a des effets concrets sur les personnes qui travaillent dans ce domaine dans l’est ontarien et à Ottawa.

Je peux marcher 10 minutes, 15 minutes de chez moi, puis je suis au Québec. Pis, les salons de coiffure sont ouverts , dit celle qui réside à Hawkesbury. Nous, on peut perdre notre clientèle.

Même si un message est lancé au gouvernement Ford pour leur réouverture avant la deuxième phase, Diane Brunet a peu espoir que la province les entendra.

Ce que je trouve plate, c’est qu’il rouvre les non essentiels dans la première phase à 15 %. Pis nous, on devrait être dans le non essentiel aussi , selon Diane Brunet, qui dit avoir reçu plusieurs messages, en l’espace de cinq minutes après l’annonce du déconfinement hâtif, de clients qui souhaitaient prendre rendez-vous.

Le devancement salué à Ottawa et dans l’est ontarien

La nouvelle est toutefois bien accueillie par le maire d’Ottawa, Jim Watson, tout comme par le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), Paul Roumeliotis.

Je pense que ce sont de bonnes nouvelles pour des petites entreprises ici à Ottawa. Il y a beaucoup de frustration avec la province de l’Ontario , explique le maire Watson, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une bonne nouvelle pour les travailleurs des secteurs du détail et de la restauration.

Le Dr Paul Roumeliotis du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario qualifie le devancement de la réouverture de très bonne nouvelle, mais il réitère toutefois ses appels à respecter les mesures sanitaires en place pour éviter un recul, surtout d’ici à ce qu’un grand pourcentage de la population ait reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Le plus qu’on approche du mois de septembre, octobre, ça va être beaucoup plus normal. Une citation de :Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario

Il va y avoir différentes directives, différents règlements pour les personnes qui ont été vaccinées. Elles n’auront pas besoin de masque quand elles vont dîner ensemble, quand elles vont se visiter. Tout ça va venir, mais d’ici là, il faut toujours respecter les précautions, les masques, tout ça. Mais ça s’en vient. Ça s’en vient vite et ça s’en vient bien , explique-t-il.

Avec les informations de Denis Babin et de Catherine Morasse