Quand le deuil se fait attendre

Personne n’aurait pensé que cela pourrait être si long. On a des funérailles d’avril et de mai 2020 qui n’ont pas été faites encore , commente Yves Sirois, copropriétaire du Salon funéraire Léon Sirois de Matane.

Selon l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires, certaines ont reporté leurs funérailles deux, trois, et même quatre fois, toujours dans l’espérance d’avoir plus de gens, relate M. Sirois.

Le deuil ne se vit pas pareil pour tout le monde, mais il y en a que tant que les funérailles ou la célébration ne sont pas faites, pour eux, ils n’ont pas fermé la boucle. Une citation de :Yves Sirois, copropriétaire du Salon funéraire Léon Sirois de Matane.

L’entreprise compte une soixantaine de funérailles en attente.

Certaines familles devront encore patienter jusqu’en octobre. Beaucoup de personnes veulent avoir ça le samedi, mais des fois, ça prendrait trois samedis dans la semaine , commente le responsable du salon funéraire. Les vendredis et les dimanches sont en conséquence devenus aussi très occupés.

Des familles ont limité la cérémonie à une courte prière lors de l'enterrement (archives). Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Des mesures strictes

Au plus fort de la pandémie, au printemps 2020, dire adieu à un être cher se déroulait dans la plus grande intimité. On ne pouvait plus recevoir de sympathies, il n’y avait plus de funérailles à l’église, plus de célébrations au salon. C'étaient des visites extrêmement privées. On se limitait à deux personnes à la fois en rotation , explique le copropriétaire du Salon Léon Sirois, Yves Sirois.

Des groupes de 25 personnes ont ensuite été acceptés.

Les familles devaient désigner 25 invités pour l’ensemble des funérailles, exposition, salon et messe, ce qui a parfois donné lieu à des choix cornéliens. Quand tu dis à des neveux ou des nièces que tu ne peux pas venir aux funérailles, il y a des moments déchirants , raconte M. Sirois. Les gens ont tout de même été très compréhensifs, ajoute-t-il.

Le gouvernement avait pour son dire que durant les mariages, les baptêmes ou les funérailles les gens avaient plus tendance à se coller, c’est pour ça qu’on était plus restreint. Une citation de :Yves Sirois, copropriétaire du Salon funéraire Léon Sirois de Matane.

De courtes cérémonies et crémations

Des familles qui attendaient depuis cinq ou six mois se sont malgré tout résignées.

Certaines ont organisé une courte célébration au cimetière, dehors. Le salon funéraire a aussi offert des diffusions par Facebook Live. La vidéo est par la suite déposée sur le site du salon funéraire.

En élargissant les funérailles à un groupe de 50 personnes, Québec permet aux salons d’effectuer une rotation entre les gens qui entrent et ceux qui en sortent, sans dépasser le nombre maximum de gens autorisés dans la salle.

Les salons funéraires ne pourront toutefois tenir qu’une seule cérémonie ou exposition à la fois dans leur établissement, même si leurs locaux permettent d’en accueillir plus.

À plus long terme, la pandémie laissera peut-être des traces durables dans les rites funéraires.

Parmi ceux qui ont tout de même décidé d’enterrer leurs proches au temps de la COVID-19, les expositions au salon ont perdu en popularité au profit de la crémation. C’est partout au Québec, quand on parle avec les autres salons , dit M. Sirois.

C’est une tendance qui était déjà là, mais qui s’est accentuée avec la pandémie, observe Yves Sirois.