Les écoles ajustent les classes en temps de canicule

Les écoles ont toutefois appliqué des mesures particulières pour réduire les effets de la grande chaleur qui frappe la région.

Certaines classes ont des climatiseurs, d’autres classes, c’est sûr qu’on a des ventilateurs qu’on utilise selon les normes de la santé publique. On a usé de stratégies aussi. On a des petits [vaporisateurs] d’eau. Donc on vaporise un peu sur les enfants. Pour les rafraîchir, on vient à l’extérieur. Ça fait qu’on a une belle brise avec de l’ombre , explique France Beaudry, directrice de l’École les Terrasses à Trois-Rivières.

Les enseignants ont également communiqué avec les parents pour que leurs enfants aient une gourde d’eau durant la journée, selon Mme Beaudry. Dans les cours d’éducation physique, les cours ont été plus légers pour éviter les coups de chaleur, indique la directrice.

Les canicules pourraient être plus fréquentes à l’avenir, selon les météorologues. Pascal Blondin, directeur général du CSSCentre de services scolaire de la Riveraine, affirme qu’un plan pour les situations de grande chaleur pourrait être développé comme c’est le cas pour les intempéries en hiver.

À chaleur exceptionnelle geste exceptionnel

Par communiqué spécial envoyé aux parents d’élèves, l’Institut secondaire Keranna indique qu’exceptionnellement, étant donné la 3e journée de canicule prévue demain (le mardi 8 juin 2021), la direction de l’Institut secondaire Keranna a pris la décision que ses élèves du 2e cycle suivront leurs cours en ligne pour cette journée . Les cours des 3e, 4e et 5e années du secondaire seront donc offerts à distance mardi.

Les élèves du 1er cycle, peut-on lire, se rendront à l’école en prenant le transport comme à leur habitude.

Les conseils de la santé publique

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) recommande à la population de trouver un endroit frais où aller pendant les jours très chauds et de boire beaucoup de liquide sans attendre d’avoir soif.

L’application de crème solaire avec un indice UV de 30 et plus ainsi que le port de vêtements longs sont aussi suggérés.

Les symptômes liés à la chaleur : crampes musculaires

épuisement, incluant des étourdissements, de la faiblesse et de la fatigue

coup de chaleur, incluant une peau rouge chaude et sèche et des maux de tête violents

confusion et perte de conscience Source : CIUSSS MCQ

Avec les informations de Jacob Côté