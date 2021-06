Pensionnats autochtones : Edmonton retire le nom Grandin de sa toponymie

Le conseil municipal d’Edmonton a voté à l’unanimité : le nom de l’évêque Vital-Justin Grandin disparaîtra de la station de train léger et d’autres éléments de signalisation le mentionnant. La fresque à son effigie dans ladite station sera quant à elle recouverte d’orange en attendant les suggestions d’un comité de travail sur qui adviendra du mur.

Depuis l’automne dernier, ce comité appelé le cercle Grandin est à l'œuvre pour déterminer l’avenir du nom Grandin et de la murale controversée. Ce dernier est notamment composé d’aînés autochtones et de représentants d’organisations comme Francophonie jeunesse de l’Alberta, la Société historique francophone d’Edmonton, le Conseil des arts d’Edmonton et le Conseil du patrimoine d’Edmonton.

Bien qu’une recommandation pour le retrait du nom aurait éventuellement été déposée, croit le maire Don Iveson, il fallait accélérer le processus, après la tragique découverte de ce qui serait les restes de 215 enfants à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Un premier comité consultatif citoyen s'est formé en 2011 après de vives critiques à l'égard de cette murale de l'évêque Grandin. Photo : Radio-Canada

Le conseiller Aaron Paquette, qui a d’ailleurs réalisé une fresque en réponse à celle de Mgr Grandin, est aussi d’accord qu’il faut plus d’action. C’est le temps d’agir, mais aussi d’avoir une véritable réflexion et pas simplement un moment de vertu , a-t-il dit en donnant son appui à la motion. Ce dernier a d’ailleurs aussi déclaré lors de la séance du conseil que nombreux de ses proches, victimes des pensionnats autochtones, vivaient un véritable traumatisme depuis la découverte de Kamloops.

En vertu de la motion déposée lundi par Don Iveson, ce même groupe travaillera de pair avec le comité de la toponymie pour trouver un ou plusieurs noms pour remplacer celui de Mgr Grandin. Le bureau de la toponymie devra également déposer d’ici le 24 août une procédure globale pour des demandes de retrait ou de changement de noms.

Les coûts nécessaires pour effectuer le retrait du nom sont assez minimes, a confirmé le maire, car les travaux pourront être faits par des employés de la ville. En ce qui a trait à la murale, tout dépendra de la voie suggérée par le comité de travail. Les coûts sont assez petits en comparaison au geste de réconciliation que la Ville peut faire, affirme Don Iveson. Les coûts ne sont pas une raison suffisante pour mettre sur pause des actions concrètes.

Un personnage et une fresque controversés

Depuis le début des années 2000, des voix s'élèvent contre les multiples références à Mgr Grandin à Edmonton. Cet oblat du 19e siècle a joué un rôle phare dans l’implantation de la communauté francophone en Alberta.

Bien que Vital-Justin Grandin ait défendu les droits des Métis, il est aussi connu pour avoir fait du lobbying auprès du gouvernement fédéral pour financer la construction de pensionnats autochtones.

L'évêque Grandin a été l'un des fervents défenseurs du système des pensionnats autochtones au Canada. Photo : Radio-Canada

La fresque de la station Grandin est, elle aussi, l'objet d'une polémique depuis des années. Réalisée en 1989 par l’artiste franco-albertaine Sylvie Nadeau, elle représente le père Grandin, une sœur grise et des enfants autochtones devant un pensionnat. La figure de la religieuse semble bienveillante, alors que le système des pensionnats, lui, ne l'était pas.

Devant cette opposition, une autre fresque a été réalisée il y a quelques années par l’artiste autochtone Aaron Paquette afin de répondre à l'œuvre originale .

À l'époque, ce sont des acteurs de la communauté franco-albertaine, dont l’organisation Francophonie jeunesse de l’Alberta (FjA), qui ont commissionné l'artiste pour la création de la murale. Le but était alors de démontrer la contribution de la communauté francophone dans l’établissement d’Edmonton et de l’Alberta.