Hockey : les 48 heures de folie de Taya Currie, la première femme repêchée dans la OHL

Seca venait de jeter son dévolu sur la gardienne de but de 16 ans des Chiefs d'Elgin-Middlesex au 267e rang de l'encan annuel de la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), faisant ainsi d'elle la première femme repêchée dans l'histoire de cet important circuit de hockey junior canadien.

On ne se doutait pas de ce qui allait arriver , dit Michelle Currie.

La mère de la nouvelle membre du Sting avait une bonne idée de la tournure qu'allait prendre la conversation : des félicitations, des plaisanteries et des remerciements aussi. Ce qu'elle n'anticipait pas, c'est tout ce qui a suivi.

Un chaos inimaginable , dit-elle, pouffant de rire.

Les demandes d'entrevue se sont enchaînées. Taya a fait le tour de la presse locale, puis de celle de la province. L'animateur Ron MacLean l'a interviewé en direct lors de l'émission Hockey Night in Canada. Son nom s'est mis à circuler un peu partout au pays. Le réseau américain NBC a même partagé la nouvelle de sa sélection  (Nouvelle fenêtre) lors de la présentation du quatrième match de la série entre les Hurricanes de la Caroline et le Lightning de Tampa Bay.

C'était assez incroyable de me voir à la télévision. Je ne m'y attendais pas. Nous étions à notre chalet et les gens qui passaient criaient 'CURRIE'. C'était fou. Rien que je n'aurais pu m'imaginer! Une citation de :Taya Currie, choix de 14e tour du Sting de Sarnia

Pendant tout ce temps, le téléphone de Taya continuait de vibrer. Ses coéquipiers et ses amis voulaient la féliciter. De grands noms du hockey tentaient aussi de lui dire quelques mots.

[Shannon Szabados] m'a dit qu'elle allait suivre ma carrière désormais. Manon [Rhéaume] m'a écrit dimanche soir, Kendall Coyne et Max Domi aussi. Ça a été une superbe expérience jusqu'ici. Ces grands noms qui apparaissent sur mon téléphone, ça fait beaucoup à digérer, mais c'est quand même super! Manon continue même de m'écrire. Elle a plein de questions pour moi , s'étonne encore Taya. Je ne sais pas quoi dire. Qu'elle m'ait contactée comme ça, ça me paraît fou!

Taya Currie a rencontré Manon Rhéaume lors d'un tournoi de hockey mineur au Michigan alors qu'elle avait 12 ans. Photo : Photo offerte par Taya Currie

En ce qui a trait à faire tomber des barrières dans le monde du hockey, Manon Rhéaume en connaît un rayon. La Québécoise est surtout connue pour avoir été la première – et seule femme à ce jour – à prendre part à un match de la Ligue nationale de hockey, soit en 1992 et 1993 avec le Lightning de Tampa Bay. Un an plus tôt, elle avait aussi été la première à disputer un match de hockey junior au Canada, devant la cage des Draveurs de Trois-Rivières dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Parce qu'elle sait qu'il peut être dur de s'identifier à qui que ce soit quand personne n'a été où on est , Rhéaume avait une idée bien précise en tête lorsqu'elle a voulu rejoindre la jeune Taya.

Quand j'ai appris qu'elle a été repêchée, j'ai voulu la féliciter et l'appeler pour lui offrir mon aide aussi parce que je me souviens que quand j'étais à Tampa ou plus jeune, je ne savais pas ce qui était possible. C'était affolant. Si j'avais eu quelqu'un à qui parler qui connaissait ça, ça aurait pu m'aider , explique-t-elle.

Qu'elle aille jouer dans la OHL ou pas, le fait qu'elle ait été repêchée, que les équipes se soient montrées intéressées et qu'elles aient reconnues sont talent, ça en dit beaucoup! Une citation de :Manon Rhéaume, pionnière du hockey féminin

Le jeu en vaut la chandelle pour le Sting

Taya Currie a disputé six matchs devant la cage des Chiefs en 2021. Photo : Twitter/Elgin Middlesex Chiefs U16 2005

La première fois que Dylan Seca a vu Taya Currie à l'œuvre, il l'a considéré phénoménale . Elle prenait part à l'un des quelques matchs amicaux auxquels se sont prêtés les Chiefs d'Elgin-Middlesex cette année étant donné l'annulation de leur saison à cause de la pandémie.

C'est une joueuse athlétique, une bonne personne et une excellente coéquipière, compétitive et passionnée. Ç'a été une décision de hockey facile à prendre , dit Seca.

Avant qu'on ne l'annonce, on s'est tous dit que ça allait faire une bonne nouvelle, mais on ne pensait pas que ça allait faire autant de vagues. Pour être honnête, on ne l'a pas vu venir. Et, on veut que l'attention revienne bien vite sur la joueuse de hockey comme c'est le cas pour tous nos autres choix , raconte-t-il.

En passant l'appel, j'ai eu du mal à trouver les mots. J'étais émotif et je le suis encore à y repenser à ce que ça signifie pour elle et sa famille. Ça vaut tous les risques. Une citation de :Dylan Seca, directeur général du Sting de Sarnia

La gardienne ne souhaite rien de moins, elle qui s'est toujours considérée comme un garçon parmi les autres dans chacune des équipes qu'elle a intégrées.

Je pense que je n'ai pas encore tout à fait réalisé ce que ça signifie parce que, pour moi, c'est normal. J'ai toujours joué au hockey avec les garçons, j'ai travaillé fort, je me suis entraînée et j'ai rivalisé avec eux , confie-t-elle.

Un avertissement de Charline Labonté

En 1999, Charline Labonté est devenue la première femme à être repêchée par une équipe de hockey junior au Canada. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Taya Currie dit qu'elle veut assurément prendre part au camp [du Sting] et essayer de vivre l'expérience complète, rencontrer de nouveaux joueurs et travailler avec leur entraîneur de gardiens . Les décisions quant à son avenir attendront un peu, selon elle.

L'ancienne gardienne de but Charline Labonté l'a toutefois mise en garde. Seule autre femme à avoir été repêchée dans le hockey junior canadien, il y a 22 ans par le Titan d'Acadie-Bathurst, elle a contacté l'Ontarienne pour la féliciter d'abord, mais aussi pour lui rappeler de bien étudier les critères d'éligibilité de la NCAANational Collegiate Athletic Association , qui veille sur les collèges et universités qui offrent un programme sportif aux États-Unis.

Je voulais lui montrer un peu l'envers de la médaille pour que lorsqu'elle va redescendre de son nuage, elle ne se soit pas fermé des portes pour la suite , dit celle qui a disputé 28 matchs dans la LHJMQ entre 1999 et 2001 avant de connaître une brillante carrière sur la scène internationale avec le Canada et dans le réseau universitaire canadien avec l'Université McGill.

Il y a personne sur l'équipe canadienne qui n'a jamais été à l'université. Tout le monde à un diplôme – un [baccalauréat] – universitaire américain ou canadien. C'est vraiment la route si son rêve, c'est d'aller aux Olympiques , poursuit-elle. Donc je m'en voudrais vraiment si elle perdait ça parce qu'elle a passé un 12 heures de trop au camp, par exemple.

La NCAANational Collegiate Athletic Association , qui est devenue la voie prisée par les hockeyeuses canadiennes de la plus jeune génération, considère la OHL comme une ligue de hockey professionnelle. Si Taya veut rejoindre un programme américain en fin de compte, elle ne pourra donc pas signer de contrat avec le Sting, disputer ne serait-ce qu'un match préparatoire ou passer plus de 48 heures au camp d'entraînement de l'équipe. Elle ne peut pas non plus être payée par l'équipe, à moins que ce soit pour couvrir des dépenses.

Les programmes universitaires canadiens sont plus flexibles. Bon nombre de hockeyeurs y passent notamment après avoir terminé leur stage junior majeur. Le choix appartiendra à Taya.