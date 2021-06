Boisaco s’inquiète du Plan de rétablissement du caribou forestier prévu par Québec

L’objectif du plan gouvernemental est de rétablir la population de caribous forestiers, considéré comme une espèce vulnérable depuis 2005. Pour ce faire, il est envisagé de limiter les coupes forestières au nord des régions de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La stratégie du gouvernement comprend la mise en place d'une zone interdite de récolte forestière en Haute Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Selon Boisaco, qui opère des usines de transformation du bois à Sacré-Cœur en Haute-Côte-Nord, le plan actuel retrancherait près de 30 % de son territoire d'exploitation. Cela représenterait une perte annuelle estimée à 20 millions de dollars.

On a besoin de pouvoir rassurer l'ensemble des intervenants puis d'enlever l'inquiétude. Parce que c'est clair que la situation actuelle est très pénalisante , déplore le président de l’entreprise, Steeve St-Gelais.

Dans une lettre ouverte adressée à François Legault, l’entreprise de 600 employés dit craindre pour la suite de ses activités.

Le président de Boisaco, Steeve St-Gelais, s'est adressé au gouvernement dans une lettre ouverte. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La scierie espère trouver d’autres mesures durables pour poursuivre l’exploration forestière dans le secteur tout en protégeant l’espèce.

Au moment de publier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n'avait pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Protection du Nitassinan

Pour le conseil de bande de Pessamit, il est primordial que l'exploitation forestière soit diminuée dans cette région. Le secteur en question fait partie du Nitassinan, territoire ancestral des populations innues.

Ce qui est la cause numéro un du déclin du caribou forestier au Québec, c'est vraiment l'exploitation forestière. C'est la cause numéro un aussi sur le Nitassinan de Pessamit , affirme la conseillère en gestion intégrée des ressources forestières du Conseil des Innus de Pessamit, Marie-Hélène Rousseau.

Ce qui est la cause numéro un du déclin du caribou forestier au Québec, c'est vraiment l'exploitation forestière. Une citation de :Marie-Hélène Rousseau, conseillère en gestion intégrée des ressources forestières

Selon la conseillère, la modification du milieu de vie du caribou le rend plus vulnérable à des espèces prédatrices.

Tandis que la coupe forestière stimule la régénération de la forêt et en fait bénéficier les populations d’orignaux, on retrouve également davantage de loups et d’ours noirs, des prédateurs du caribou.

Le caribou se reproduisant moins vite que l'orignal, il est plus vulnérable à cette dynamique-là , explique Mme Rousseau.

La communauté de Pessamit a cessé la chasse au caribou forestier depuis maintenant 15 ans afin de protéger le cervidé. Mme Rousseau fait savoir que la communauté souhaite reprendre cette tradition ancestrale, lorsque la survie de l'espèce le permettra.

D'après le reportage de Zoé Bellehumeur