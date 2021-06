Cultiver des légumes et des fines herbes… à l’école

Des élèves de quatrième année et leur enseignante ont inauguré un jardin extérieur lundi dans la cour de l'école primaire Sacré-Cœur à Rouyn-Noranda.

Les élèves de la classe de Mireille Bédard ont fait pousser des légumes et des fines herbes dans leur classe pendant quelques mois, puis ils les ont transplantés dehors.

Mathilde Gaivin, en quatrième année, rapporte avoir acquis des connaissances en jardinage et en cuisine grâce au projet.

J’ai appris beaucoup. Comment on pouvait jardiner certaines choses, quelles recettes on pouvait faire. J’ai aussi appris qu’un hoegaarden ça existait, c’est un jardin intérieur , dit-elle.

Le jardin contient des plants de légumes et de fines herbes. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Jayden Desrochers, un autre élève de la classe, indique que les jardins extérieurs auront toujours une utilité lors de la prochaine rentrée scolaire.

C’est aussi pour les [élèves de] quatrième année de l’année prochaine pour qu’ils fassent des recettes avec des légumes plus frais , souligne-t-il.

L'enseignante Mireille Bédard rapporte que depuis plusieurs années déjà, elle partage son intérêt pour l’alimentation saine avec ses élèves et cuisine avec eux. Une résidente du quartier, Anick Lavoie, lui a proposé le projet de jardins pédagogiques qu’elle effectuait dans le cadre de sa maîtrise.

Mireille Bédard a décidé de semer des plants avec ses élèves, pour ensuite cuisiner des repas. Concombres, poivron, carottes, choux frisés, les élèves avaient le choix.

C’étaient des élèves qui cuisinaient avec mon aide, mais c’était toujours eux. C’est eux qui choisissaient le titre des recettes, toujours en lien avec les légumes. C’est toujours eux qui sont mis de l’avant de là-dedans parce qu’on essaie de faire valoir l’agentivité, le fait que l’élève est au centre de ses apprentissages, mais qu’il prend encore plus les devants dans ce processus-là , explique-t-elle.

Mireille Bédard compte aussi reprendre contact avec la banque alimentaire afin de fournir des repas cuisinés grâce aux légumes des jardins, comme elle le faisait avant la pandémie.

Les jardins extérieurs ont été inaugurés lundi à l’école Sacré-Cœur à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

C’est sûr que c'est encore dans l’optique, parce que c’était le but, aussi. De redonner au suivant. Oui, on goûte à des choses, on est fier de tout ça, mais c’est aussi de redonner au suivant, pas juste à nous d’en profiter , conclut-elle.

Le projet des jardins extérieurs s’inscrit aussi dans le cadre du programme de l’école internationale, pour lequel l’école Sacré-Cœur est candidate. Suzie Éthier, du Centre du Jardin du Lac Pelletier, a d’ailleurs sensibilisé les jeunes à l’autonomie alimentaire.