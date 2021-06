En mai 2021, la barre des 419 parties par million (ppm), l'unité de mesure utilisée pour quantifier la pollution dans l'air, a été franchie, selon l'Agence nationale océanique et atmosphérique (NOAA).

Ces mesures ont été effectuées à l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï, idéalement situé en hauteur sur un volcan, où elles sont relevées depuis 1958.

Le mois de mai est généralement celui qui enregistre un taux de dioxyde de carbone le plus élevé chaque année. L'année dernière, en mai 2020, le taux relevé était de 417 ppm.

Par ailleurs, d'autres preuves scientifiques indiquent que ce taux n'avait en réalité pas été atteint depuis des millions d'années.

Ce niveau est comparable à ce qu'il était il y a entre 4,1 et 4,5 millions d'années, lorsque le CO2 était proche ou au-dessus des 400 ppm , a déclaré l'Agence dans un communiqué.

À l'époque, le niveau de la mer était plus élevé d'une vingtaine de mètres, et de larges forêts occupaient des régions de l'Arctique, selon des études.

Nous ajoutons environ 40 milliards de tonnes de pollution au CO2 dans l'atmosphère chaque année. Si nous voulons éviter un changement climatique catastrophique, la plus haute de nos priorités doit être de réduire la pollution au CO2 à zéro à la date la plus proche possible.

Une citation de :Pieter Tans, scientifique à l'Agence nationale océanique et atmosphérique