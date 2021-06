Défi relevé pour Michel Truchon

L'histoire de ce père de famille en avait ému plusieurs. Il était resté coincé toute une nuit dans une dameuse au Mont-Bélu le 9 février 2020. Il avait alors bien failli perdre ses deux jambes. Un an et demi après son accident, il vit toujours avec des douleurs chroniques et doit réapprendre à marcher.

Lundi, il s'était donné tout un objectif en prenant part à L'Autre Défi au profit de la Fondation santé Jonquière et du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) Le Parcours.

Pour parcourir la distance complète sur son vélo adapté, il a dû prendre plusieurs pauses. Ah mon Dieu! Ce n'était pas facile, avec les côtes à la fin. J'ai la cuisse qui me brûle. J'ai mal à la cheville, mais ça va , ont été ses premier commentaires.

Il avait un comité d'accueil spécial à l'arrivée, avec sa petite famille et son père. Ça avance, je trouve que c'est encourageant. Parce que pendant un bout de temps, surtout avec les triplettes, je me suis dit : "Je ne sais pas comment il va passer à travers ça" , a partagé son père.

Lorsque l'accident est survenu, il venait tout juste d'apprendre que l'une de ses triplettes, qui auront trois ans en août, a la paralysie cérébrale.

Chaque jour, il faut vraiment qu'il se batte, qu'il se force pour se lever. Aujourd'hui, c'est vraiment un beau cadeau qu'il s'est fait à lui même. Mentalement, ça va lui faire du bien et ça va lui donner beaucoup de courage et de force. Je suis vraiment fière , a exprimé sa conjointe, Chantale Jalbert, qui l'attendait avec les trois fillettes.

Michel Truchon devait parcourir 10 kilomètres en vélo adapté. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Un objectif déjà dépassé

Environ une cinquantaine de personnes en plus de leurs accompagnateurs se sont inscrites à L'Autre défi cette année. L'activité se déroule en formule éclatée jusqu'à vendredi en raison de la pandémie. Déjà, les organisateurs ont dépassé leur objectif. On s'était mis un objectif de 10 000 $ et ce matin j'ai appris qu'on avait dépassé le 20 000 $ et on n'est que lundi , a annoncé la coorganisatrice France Potvin, qui est également coordonnatrice clinique au CRDPCentre de réadaptation en déficience physique Le Parcours.

L'activité permet d'amasser des sommes pour acheter des équipements de sports et de loisirs adaptés.

D'après un reportage de Claude Bouchard