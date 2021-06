Les tournois Volley-Soleil et Omnium dans l’Vent annulés une fois de plus

Les amateurs de volleyball devront patienter une autre année de plus avant de participer aux tournois Volley-Soleil et Omnium dans l’Vent, qui se déroulent chaque année sur la rivière Moisie à Sept-Îles. Les organisateurs ont annoncé l'annulation des tournois sur la page Facebook de ce rendez-vous.

Malgré l’allègement des mesures sanitaires pour contrer la COVID-19, les organisateurs jugent plus prudent d’annuler les deux tournois pour un deuxième été consécutif.

Selon le comité, il aurait notamment été difficile de limiter les entrées et sorties sur le site de l’événement.

Nous ne sommes pas considérés comme un festival et nous ne pouvons pas contrôler les entrées. Évidemment, d'autres raisons s'ajoutent à cette décision, mais sachez que nous avons retourné longtemps les pours et les contres et nous en sommes venus à cette conclusion , expliquent-ils.

Le comité espère organiser des activités locales de plus petite envergure pour remplacer les deux tournois.

Le Volley-Soleil, qui en aurait été à sa 40e année, rassemble chaque été des centaines d’équipes de volley-ball.

En 2019, l’événement avait atteint un nouveau record avec la participation de 825 joueurs, soit plus de 200 équipes. La chaleur avait attiré plus de 2500 personnes au tournoi.