COVID-19 : 1142 cas actifs, le nombre le plus bas depuis le 8 novembre 2020

La COVID-19 continue de reculer dans la province puisque 68 nouveaux cas sont contenus dans le bilan quotidien lundi, contre 119 guérisons.

Par ailleurs, les autorités sanitaires signalent trois nouveaux décès. Une des victimes appartient au groupe des 19 ans et moins et vivait dans le nord-ouest de la province.

Les autres personnes font respectivement partie du groupe des 60 ans et plus et celui des septuagénaires. Elles vivaient dans le centre-nord et dans le nord-ouest de la province.

Répartition des cas actifs dans la province : Région de Saskatoon : 315

Région de Regina : 170

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 235

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 71

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 262

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 79

Les autorités indiquent également que 102 personnes se trouvent à l’hôpital, dont 29 sont aux soins intensifs.

La Saskatchewan a effectué 1265 tests de dépistage de la COVID-19 dimanche, pour un total de 875 795 tests depuis le début de la crise sanitaire.

Vaccination

Depuis lundi, les personnes de 60 ans et plus sont admissibles à la seconde dose de vaccin contre la COVID-19.

La seconde dose est également disponible pour les personnes qui ont reçu une première dose avant ou le jour du 29 mars.

Les autorités sanitaires indiquent attendre une livraison de 74 880 doses du vaccin Pfizer-BioNtech et de 3000 doses du vaccin Moderna cette semaine.

La province a administré 8628 doses de vaccin dimanche, ce qui porte à 809 400, le nombre de doses distribuées en Saskatchewan depuis le début de la campagne de vaccination.

Parmi ces doses, 1896 ont été administrées à Saskatoon et 1823 l’ont été à Regina.

Actuellement, plus de 65 % des personnes de 12 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin.

Le pourcentage de la population qui a reçu les deux doses de vaccin dans la province est de 11,71 %. Il est de 7,59 % sur l’ensemble du pays.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

Des doutes? Faites-vous tester

Le printemps amène son lot d’allergies et de rhumes, mais la province conseille à tout un chacun de se faire tester si des symptômes similaires à la COVID-19 se font ressentir.

Le gouvernement rappelle que les tests contre la COVID-19 restent l’un des outils les plus importants pour combattre la pandémie.

La vaccination peut prendre jusqu’à trois semaines avant d’être véritablement efficace contre la COVID-19 et ne protège pas à 100 % contre une possible infection.