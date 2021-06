Un enfant blessé grièvement lors d'un échange de coups de feu avec la GRC

Dimanche, un enfant qui n’aurait pas plus de 12 ans a été grièvement blessé quand des policiers ont interpellé une camionnette qui ne s'est pas arrêtée, menant à un échange de coups de feu près de Merritt, à une centaine de kilomètres au sud de Kamloops.

Vers 15 h 50 dimanche, un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a tenté d'arrêter un véhicule Ford F-350 blanc tirant une remorque qu'il avait identifié comme propriété volée , explique un communiqué de la force de la GRCGendarmerie royale du Canada . Le chauffeur du véhicule ne s'est pas arrêté.

Moins de deux heures plus tard, le véhicule a été aperçu sans sa remorque, sur l’Autoroute 5A à l’extérieur de Merritt. Les policiers ont déployé tapis clouté pour arrêter le véhicule. Celui-ci s'est immobilisé pour ensuite reprendre sa course avant de s'arrêter plusieurs kilomètres plus loin sur la rue Snake, là où l’Autoroute 97C rejoint l'Autoroute 8.

Vue de la route Snake depuis l'Autoroute 8, là où le véhicule s'est arrêté. Photo : Google Streetview

Lors de l’incident, des coups de feu ont été tirés ou échangés entre le ou les suspects et la police , peut-on lire dans le communiqué de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Un homme et un enfant ont été retrouvés à l’intérieur du véhicule avec des blessures graves et ont été transportés à l'hôpital. La GRCGendarmerie royale du Canada indique que l’enfant est probablement âgé de moins de 12 ans.

La GRCGendarmerie royale du Canada de Merritt et les Services des enquêtes générales du District du Sud-Est mènent une enquête parallèle sur l’arrêt initial du véhicule , ajoute le communiqué.