Écoles, COVID et canicule, un cocktail loin d'être rafraîchissant

La canicule transforme certaines écoles en fournaise, au grand dam des élèves et des enseignants astreints à porter le masque et à observer des consignes strictes de ventilation. Certaines classes s’adaptent, d’autres endurent, pendant que d’autres régions, ailleurs au Québec, assouplissent les règles pour s’adapter au mercure.

Le mercure a atteint 32,3 degrés Celsius lundi après-midi, fracassant le précédent record de 29,4 établi en 1941.

La chaleur a chassé la moitié de la classe de Marie-Pier Chouinard.

Normalement, cette enseignante de l’Académie Sainte-Marie a devant elle 33 adolescents de 15 à 18 ans aux prises avec de grandes difficultés scolaires.

J’en ai eu seulement 18 ce matin , calcule Marie-Pier Chouinard. Il y en a qui m’ont dit qu’ils ne reviendraient pas cet après-midi, je m’attends à ce que 15 élèves soient là.

Marie-Pier Chouinard estime que les écoles devraient fermer lorsque le mercure trop élevé nuit à la capacité de concentration des élèves. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

À son avis, c’est la canicule qui a eu raison de leur motivation. Elle a eu raison, dans son cas, du programme prévu pour la journée.

C'est insupportable , dit-elle. Nous on est en adaptation scolaire, donc on a quand même le privilège d'avoir une certaine latitude dans notre journée. On a reviré notre journée de bord, mais les élèves, ils ont chaud.

La journée d’usine qui était prévue, lundi, dans le cadre du programme d’adaptation au travail, est remplacée par une sortie organisée avec le RTC.

Ça ne sera pas moins chaud, mais au moins, on ne sera pas entre quatre murs , explique l’enseignante, qui aurait bien aimé avoir une classe climatisée pour soulager le port obligatoire du masque.

C'est épouvantable. Ce n'est vraiment pas facile. Avec les règles qui nous ont été imposées à l'école, on ne peut même pas l'enlever quand on est assis à notre bureau. Après la journée, t'as hâte de rentrer à la maison. Une citation de :Marie-Pier Chouinard, enseignante à l'Académie Sainte-Marie

Le masque sous la canicule

Le port du masque demeure obligatoire dans la majorité des écoles du Québec malgré la canicule qui frappe le sud de la province. Photo : Reuters / Fabrizio Bensch

Les élèves de l’Académie abondent dans le même sens. Le masque gêne sous cette chaleur; son port est néanmoins obligatoire dans les écoles de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

C'est dur de respirer, on a toujours besoin de le baisser un petit peu pour arriver à inspirer , décrit Tommy Gagnon, âgé de 17 ans. On a l'air climatisé dans toute l'école, mais des ventilateurs, on n'en a pas pour le moment. J'espère qu'on va en avoir pour les prochaines journées.

Les classes s’adaptent autant qu’elles peuvent à la première canicule qui frappe le milieu scolaire depuis l’imposition du port du masque dans les écoles.

Tommy Gagnon estime que le port du masque rend la respiration difficile en période de canicule dans la classe. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Les abreuvoirs demeurent fermés, mais les enseignants laissent aux élèves le loisir d’aller à la cuisine pour boire un verre d’eau à leur guise.

Certaines classes possèdent des ventilateurs, d’autres non. L’ouverture des fenêtres allège l’atmosphère, certains, comme Vincent Boies, saluent la mesure.

Les fenêtres sont pas mal ouvertes, on a des petits ventilateurs en classe, c'est bien correct , souligne-t-il.

Vincent Boies, 17 ans, étudiant à l'Académie Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Des règles assouplies dans d’autres régions

Certaines directions d’école, à Montréal, ont décidé d’assouplir les règles et permettent aux élèves d’enlever le masque.

D’autres établissements, notamment en Outaouais et en Montérégie, ont tout simplement décidé de fermer leurs portes en raison du mercure.

Une bonne idée, croit Marie-Pier Chouinard.

La climatisation est rare dans les écoles du Québec. Des ventilateurs sont souvent employés pour aérer et rafraîchir les classes. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Je pense qu'on aurait dû fermer les écoles. Je pense aux tout-petits, ce n’est vraiment pas évident , dit-elle en regardant le soleil frapper une façade de l’Académie Sainte-Marie, derrière elle.

Daniel Gauthier, président du syndicat de l’enseignement dans la Capitale-Nationale, déplore l’absence de règles claires lorsqu’une canicule frappe.

Il n'y a pas de normes de santé et de sécurité qui existent pour une température maximale. C'est au bon vouloir des employeurs , souligne-t-il, estimant que 90 % des établissements scolaires n’ont aucune climatisation.

Daniel Gauthier aimerait qu'une norme existe en matière de santé et de sécurité au travail en ce qui a trait à la chaleur. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Plusieurs élèves auraient pris volontiers une journée de congé, même si plusieurs affirment que la climatisation qui fonctionne dans les corridors et les aires communes de l’Académie rend la journée à l’intérieur plus supportable qu’à l’extérieur.

Vincent Boies, lui, se dit prêt à endurer la canicule à l’école, si c’est pour profiter d’une chaleur humaine dont il a longtemps dû se priver.

Moi venir à l'école, j'aime vraiment ça , dit l’étudiant de 17 ans. Parce que depuis le COVID, ça m'a empêché de socialiser et moi, je suis un gars qui aime vraiment ça socialiser.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier