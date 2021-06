C'est parti pour le festival REGARD 2021

Le coup d'envoi de la 25e édition a lieu en fin de journée, lundi, à la salle François-Brassard du Cégep de Jonquière avec le début des projections et de la compétition.

Le Centre d’expérimentation musicale (CEM) présentera pour sa part AMERICANA, de même que l’ouverture des compétitions dans le volet documentaire.

L’an dernier, l’organisation avait dû tirer un trait sur sa 24e édition en raison de la première vague de la pandémie de COVID-19. Il avait été dévoilé après l'annulation qu'un participant au cocktail d’ouverture provenant de l’Europe avait obtenu un diagnostic positif au coronavirus. C’était d’ailleurs le tout premier cas enregistré dans la région.

La direction a levé le voile sur sa programmation 2021 à la fin du mois de mai et a annoncé que 55 films seront présentés dans divers lieux de projection intérieurs et extérieurs, entre le 7 et le 13 juin. Outre la salle François-Brassard et le CEM, le public pourra assister à des projections au ciné-parc urbain du Centre Georges-Vézina, à l’hôtel La Saguenéenne, à la Place du Citoyen, au Bistro café Summum de Chicoutimi et au ciné-parc Saint-Ambroise.

Parmi les courts-métrages retenus pour la 25e édition, 24 sont québécois. REGARD diffusera 13 films en première mondiale.