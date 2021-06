Éclosion confirmée à l'hôpital d'Alma : deux usagers et un employé touchés

Une éclosion de cas de COVID-19 a été répertoriée officiellement à l'hôpital d'Alma lundi. Deux usagers et un employé sont touchés.

Nous recensons actuellement 3 cas de COVID-19 au centre hospitalier d'Alma. Deux de ces cas sont des usagers et un autre est un employé , a confirmé par courriel, lundi après-midi, Pierre-Alexandre Maltais, conseiller cadre aux communications et relations médias au Centre intégré universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'éclosion n'était pas répertoriée sur le site Internet du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux lundi, mais elle le sera mardi. Les trois cas sont liés.

Il y aura effectivement un dépistage massif demain (mardi) dans le secteur où ont été recensé ces trois cas afin de circonscrire une potentielle propagation et d'assurer un environnement sécuritaire pour nos employés et nos usagers , a-t-il poursuivi.

Dans les quatre derniers jours, 23 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés dans le Réseau local de services Lac-Saint-Jean-Est, où est situé l'hôpital d'Alma. Au cours de la même période, il y a eu 51 cas pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet.

Selon le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , il est trop tôt pour savoir si les cas de l'hôpital d'Alma sont liés à cette récente hausse dans la population. Il est impossible de faire un lien entre cette éclosion et les cas recensés dans la communauté du RLSréseau local de services Lac-Saint-Jean Est au cours des derniers jours , a ajouté Pierre-Alexandre Maltais.