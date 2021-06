Festival DansEncore : un succès malgré les mesures sanitaires contre la COVID-19

Le festival a eu lieu sous une formule hybride, mariant les spectacles présentés en personne et en ligne.

Je pense qu’on a fait des miracles avec tout ce qui s’est passé. Une citation de :Mireille Baril, codirectrice du festival

De façon plus large, dans le milieu artistique, la pandémie va avoir changé des choses, autant pour le festival que pour les artistes. La vidéo est entrée dans la vie de tout le monde. Les vidéos de danse, les films de danse, c’est encore plus à la page , explique la codirectrice Mireille Baril.

À gauche, la codirectrice générale et artistique Mireille Baril, à droite, la directrice générale et artistique Maria Juliana Vélez Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Je dirais qu’il va y avoir des petits changements, plus dans le virtuel, mais c’est sûr que ce n’est rien comme le direct [...] On s’ennuyait d’être là, et on ne s’en ira jamais juste en virtuel , a-t-elle garanti, soutenant que l’expérience d’un spectacle de danse en personne prime.

Le public était émotif. [Les gens] nous disaient tous "Ça fait du bien". Ça fait du bien de voir des spectacles, de voir du monde… C’est le plus positif… d’avoir eu un festival, d’avoir eu des spectacles [en direct], d’avoir eu du monde content comme ça… écoute je pense que ça a fait qu’on a travaillé, qu’on n’a pas travaillé pour rien. Une citation de :Mireille Baril, codirectrice du festival

L'organisation soutient que la production de l’événement à l’Amphithéâtre COGECO a été facilitée grâce aux mesures sanitaires que l’endroit doit aussi respecter. Les organisateurs disent y avoir apprécié l’expérience, mais ne savent pas si le festival retournera à l'amphithéâtre l’an prochain.