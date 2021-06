Agression sexuelle sur une adolescente : Patrick Châteauneuf est coupable

Le Sherbrookois Patrick Châteauneuf est reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente de 17 ans alors qu'il était en position d'autorité et de confiance.

Les gestes remontent à novembre 2019, lorsque l'homme de 37 ans occupait un poste de gérant-cuisinier dans un restaurant où la victime était employée.

L'agression sexuelle est survenue au domicile de Patrick Châteauneuf, à la suite d'une soirée dans un bar, où l'alcool coulait à flot. L'accusé a alors proposé à l'adolescente de dormir chez lui, sur son divan.

La juge Danielle Côté a relevé plusieurs contradictions dans le témoignage de l'accusé et n'a pas cru sa version des faits. Celui-ci alléguait qu'il ne connaissait pas l'âge de son employée, et croyait qu'elle était consentante. Quant à la victime, la juge estime qu'elle a livré un témoignage crédible et sincère.

Les observations sur la peine ont été fixées au 21 septembre et un rapport présentenciel avec volet sexologique a été demandé pour établir le portrait de l'accusé.

Par ailleurs, une autre plaignante s'est ajoutée au dossier de Patrick Châteauneuf, encore une fois pour agression sexuelle. Cette fois-ci, les faits reprochés se seraient produits de mars à mai 2018.

Il a comparu récemment pour cet autre dossier, qui a été reporté au 31 août.